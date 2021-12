Les Righteous Brothers entrent dans l’histoire de la pop

Seules les chansons les plus marquantes de l’histoire de la pop entrent dans le Grammy Hall of Fame, le Rock and Roll Hall of Fame, le Top 40 de la liste Rolling Stone 2004 des 500 plus grandes chansons de tous les temps, et le Top 10 du Top RIAA 365 chansons du siècle. Mais un seul a pu réaliser tout cela et être nommé la chanson la plus jouée à la radio et à la télévision américaines au cours du 20e siècle par le BMI. Son titre ? « Vous avez perdu ce sentiment d’amour. »

Cet ensemble remarquable de réalisations convient à une chanson qui changé la vie du duo vocal Bill Medley et Bobby Hatfield. ils avaient formé les frères justes en 1962, après avoir enregistré la même année sous le nom de Paramours pour le label Smash. Désormais signés chez Moonglow, les « frères » ont fait deux fois le Hot 100 en 1963, mais ni « Little Latin Lupe Lu » ni « My Babe » n’ont pu décrocher le Top 40, culminant respectivement aux n°49 et 75.

Le producteur de Hotshot, Phil Spector, a vu le duo se produire au Cow Palace de San Francisco sur un projet de loi avec l’un de ses groupes, les Ronettes. Il a été tellement impressionné qu’il a racheté les Righteous Brothers sur les deux ans et demi restants de leur contrat avec Moonglow et les a signés avec Philles, le label qu’il avait formé avec Lester Sill en 1961.

Plus longtemps qu’il n’y paraissait

« Lovin’ Feelin », écrit par l’équipe de premier plan composée de Spector et de son mari et femme Barry Mann et Cynthia Weil, et imprégné du génie indéniable de la production de Spector, était un mélodrame aux proportions épiques. A tel point, en effet, que Spector a menti sur sa durée : la durée du morceau sur le label Philles était cotée 3’05 », pour ne pas dissuader les disc-jockeys de jouer ce qui était en réalité un enregistrement de 3’45 ».

Il a fallu chacune de ces secondes pour exprimer toute l’émotion dans les vocalises torturées de Medley et Hatfield. Les radiodiffuseurs l’ont accueilli à bras ouverts, tout comme le public. La chanson a fait ses débuts dans le Hot 100 du 12 décembre 1964 au n°77, et était n°1 aux États-Unis le 6 février, remplaçant « Downtown » de Petula Clark pendant deux semaines. Il a fait de même au Royaume-Uni cette semaine-là, succédant à Le blues moody‘ « Allez maintenant. » Juste pour souligner la puissance qui lui a valu toutes ces distinctions que nous évoquions au début, la ballade indestructible est revenue dans le Top 20 dans les versions de Dionne Warwick en 1969 et Daryl Hall & John Oates en 1980.

