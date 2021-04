Les RINO peuvent-ils concourir? ⋆ 10z viral

Nous savons tous qu’il y a une “ guerre civile ” active dans les cercles républicains entre les républicains de l’ère Bush et le mouvement conservateur solidifié dans leur soutien à Donald J. Trump 2024. Idéologiquement, alors que le mouvement RINO a fait entendre sa voix activement sur les médias sociaux, largement en faveur du programme politique de Joseph R. Biden, il leur manque une idéologie républicaine ou conservatrice adaptée au milieu du 21e siècle.

Par exemple, interrogée sur la politique au Moyen-Orient, la Rép. Liz Cheney (R-WY), le choix évident pour répondre pour le mouvement républicain RINO, n’a pas encore fourni au grand public américain une réponse politique robuste, à l’exception d’une ou deux extraits sonores liés au maintien d’une présence militaire américaine en Afghanistan. Le représentant Adam Kinzinger (R-IL) est bien pire, faisant simplement écho aux points de discussion démocrates sur ses médias sociaux et allant même jusqu’à “ faire le tour ” sur les podcasts et les blogs de l’establishment démocrate, loin des médias alternatifs bien huilés. machine qui a propulsé Trump au pouvoir lors du cycle de l’élection présidentielle de 2016.

Il existe de nombreux domaines dans lesquels le mouvement Trump a une réponse politique largement supérieure à celle des républicains RINO, et cela devrait être évident dans le cycle électoral de 2022. Les partisans conservateurs feraient bien d’amplifier ces questions dans la perspective de 22.

Politique monétaire. Les républicains de RINO sont des partisans inébranlables de Corporate America, qui ont reçu des avantages significatifs des renflouements de relance de l’ère de la pandémie alors que les petites entreprises à travers l’Amérique ont eu du mal à garder leurs portes ouvertes. Le représentant Kinzinger envisage une “ prise de contrôle hostile ” des petites entreprises, l’épine dorsale de l’économie américaine, alors que les entreprises américaines envahissent lentement les positions financières perdues alors que RINO et les gouverneurs démocrates ont fermé ces héros américains pendant la crise. De nombreuses petites entreprises ferment leurs portes, mais d’une manière ou d’une autre, Corporate America et ses dirigeants prennent à nouveau des bénéfices exceptionnels et enregistrent des primes de rémunération des dirigeants. Pauvreté urbaine. Les républicains de RINO ont longtemps négligé les centres urbains exposant les Noirs américains au racisme structurel aux mains de la redlining, une politique que les zones d’opportunités cherchaient à corriger. Le président Joseph R. Biden a récemment proposé d’augmenter l’impôt sur les plus-values ​​à des niveaux historiques. La défense du populisme de l’Amérique centrale. Peu de politiciens depuis des décennies ont défendu les petites villes, loin des côtes, autant que les conservateurs populistes l’ont fait. Des rassemblements constants et l’attention portée par les politiciens conservateurs populistes à ces régions, à l’amour et à la compassion authentiques pour l’Amérique rurale, le mouvement conservateur populiste a soutenu l’Amérique rurale, le grenier de ce grand pays, et les communautés où bon nombre de nos militaires et femmes de service souvenez-vous avec gratitude comme étant leur ville natale. Les républicains RINO ont utilisé nos militaires et nos femmes comme chair à canon pendant trop longtemps!

RINO certifiés. Ce sont des RINO qui sont engagés dans une hostilité active envers le mouvement populiste-conservateur Trump en tant que législateur ou candidat à un poste ou qui collecte des fonds au nom de l’establishment républicain. Ce n’est pas une liste complète ou complète, simplement une liste compilée sur la base des déclarations des médias publics contre le conservatisme populiste de Trump ou les allégeances législatives faites avec les dirigeants de RINO. N’oubliez pas, faites vos propres recherches pour éliminer ces politiciens de carrière.

Sénateurs:

Le sénateur Willard Mitt Romney (UT) Le sénateur Benjamin Eric Sasse (NE)

Gouverneurs:

Le gouverneur William Asa Hutchinson (AR) Le gouverneur Lawrence Joseph Hogan Jr. (MD)

Représentants du Congrès:

Rép.Liz Cheney (WY-1) Représentant Adam Kinzinger (IL-16) Représentant Tom Rice (SC-7) Représentant Dan Newhouse (WA-4) Représentant Fred Upton (MI-6) Représentant Jaime Herrera Beutler (WA-4) Rep.Peter Meijer (MI-3) Rep.John Katko (NY-4) Rep.David Valadao (CA-5) Rep.Dan Crenshaw (TX-2) Rep.Michael Burgess (TX-26) Représentant Denver Riggleman (VA-05) Représentant Michael Bost (IL-12) Représentant Nicole Malliotakis (NY-11) Représentant Maria Salazar (FL-27) Représentant Victoria Spartz (IN-05) Représentant Mike Rogers ( AL-3) Représentant Mike Turner (OH-10) Représentant Virginia Foxx (NC-05) Représentant Kay Granger (TX-12) Représentant Marie Newman (IL-03)

Personnalités médiatiques, chefs d’entreprise et politiciens de carrière:

Personnalité de la télévision: Meghan McCain Ambassadeur: Cynthia McCain Erika Harold: Ancienne candidate à Miss America Amber McReynolds: Candidate au Conseil des gouverneurs de l’USPS Chef d’entreprise: Paul Ryan, membre du conseil d’administration, Fox Corporation Michael Wood: candidat au Congrès des États-Unis

N’oubliez pas de «suivre» les déclarations de ces politiciens pour déceler les incohérences et les incongruités. Et rappelez-vous, le vaste public américain est contre l’establishment républicain RINO, comme en témoigne le taux de participation record en faveur de Trump. Pourquoi ces politiciens pensent-ils pouvoir s’accrocher au pouvoir, sans présenter leur propre programme politique, témoigne du sentiment de droit que les politiciens de carrière ont à Washington DC. Ils estiment que la politique est censée payer leurs propres salaires et ceux de leurs donateurs de la classe des entreprises, plutôt que de faire avancer une cause idéologique ou un programme qui soutient le travailleur américain.

