Les risques cryptographiques «se glissent» dans plus de T actions avec au moins 52 entreprises investissant sur le marché

Crypto risque de « s’infiltrer » dans plus de 7 000 milliards de dollars d’actions avec au moins 52 entreprises investissant sur le marché

AnTy15 octobre 2021

MSCI Inc. affirme que les risques liés aux crypto-monnaies «se glissent» régulièrement dans le portefeuille de chacun.

Selon une analyse de la société financière basée à New York avec une capitalisation boursière de 50 milliards de dollars, au moins 52 sociétés représentant une capitalisation boursière de 7 100 milliards de dollars ou 6,6% de la capitalisation boursière ont une certaine exposition à la crypto. Selon MSCI ESG Research,

« Alors que la plupart des crypto-monnaies sont des investissements spéculatifs avec peu d’utilité évidente, certaines ont connu un succès limité en tant que monnaies authentiques, et beaucoup ont affiché des rendements époustouflants. » « Cette croissance a contribué à la fois à la montée en puissance des entreprises exposées à la crypto-monnaie et aux efforts des entreprises établies pour obtenir une exposition à la crypto-monnaie. »

Cette exposition va de Coinbase aux sociétés détenant BTC dans leurs bilans comme Tesla et MicroStrategy et à celles qui se lancent dans la crypto. En outre, il comprend des sociétés comme Nvidia, le fabricant de puces avec un GPU dédié pour les mineurs de crypto, et Facebook, qui explore des moyens de monétiser le système.

Cependant, l’exposition à la cryptographie entraîne également des défis et des risques, a déclaré Harlan Tufford, qui dirige la recherche sur la gouvernance d’entreprise en Amérique du Nord de MSCI.

« Les questions vraiment simples commencent à devenir vraiment délicates ici », a déclaré Tufford dans un podcast discutant du rapport.

« Comme, qui dans l’entreprise connaît le mot de passe pour accéder à votre portefeuille anonyme privé qui stocke, vous savez, un milliard de dollars en Bitcoin ? Et comment surveillez-vous cela ? »

Outre les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance ainsi que le manque de normes comptables, un autre défi est le manque d’expertise en cryptographie parmi les membres des conseils d’administration des entreprises, a déclaré Tufford.

En recherchant les biographies d’environ 6 500 membres du conseil d’administration, MSCI a découvert que seulement 79 personnes dans 64 entreprises avaient des références à la crypto ou à la blockchain.

