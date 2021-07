Les risques dans le monde en ligne ont augmenté : Ritesh Chopra, directeur, Ventes et marketing sur le terrain, NortonLifeLock

RITESH CHOPRA, directeur des ventes et du marketing sur le terrain, Inde et pays de la Sarre, Norton Lifelock

Nous sommes dans la deuxième année de la pandémie et selon le Norton Cyber ​​Safety Insights Report (NCSIR) 2021, un adulte indien sur deux a été victime de piratage au cours des 12 derniers mois. « Le besoin de l’heure est de sécuriser non seulement les ordinateurs, mais également les smartphones et tous les autres appareils connectés à Internet et qui suivent l’activité et les données des consommateurs en déplacement », explique Ritesh Chopra, directeur, Ventes et terrain. Marketing, Inde et pays de la Sarre, NortonLifeLock, en interaction avec Sudhir Chowdhary. Extraits :

Avez-vous constaté un changement dans le comportement des consommateurs en matière de protection de leur identité en ligne ?

Oui, il y a eu un changement notable dans cette direction. Selon le rapport 2021 de Norton Cyber ​​Safety Insights, près de 9 adultes indiens sur 10 ont pris des mesures pour aider à protéger leurs activités en ligne et leurs informations personnellement identifiables au cours de la dernière année. Près des trois quarts d’entre eux (74 %) déclarent l’avoir fait en raison de changements dans les modes de vie et l’environnement de travail depuis le début de la pandémie. 76% des adultes indiens cherchaient de manière proactive de meilleures façons de le faire.

Rendre les mots de passe plus forts est la mesure la plus courante pour protéger les données personnelles et notre rapport montre que 43% des adultes indiens le font déjà. Pendant ce temps, environ 36% limitent les informations qu’ils partagent sur les réseaux sociaux.

Quelles nouvelles menaces ont émergé au cours des deux dernières années, étant donné que nous continuons à utiliser les réseaux domestiques pour le travail de bureau ?

Alors que la plupart des organisations ont des politiques de cybersécurité robustes, des cyberattaques peuvent toujours se produire sur les réseaux domestiques malgré toutes les précautions. Les escroqueries par hameçonnage ont connu une augmentation massive pendant le verrouillage à l’échelle nationale, tout comme les attaques de ransomware, où les gens perdent le contrôle de leurs appareils et sont ensuite soumis à un chantage pour retrouver l’accès. Les logiciels espions, ou appâts à clics, intégrés dans les articles de presse sont également à la hausse, et une fois que l’utilisateur clique sur un tel lien, le logiciel espion est téléchargé en arrière-plan à son insu. Il copiera les mots de passe de l’utilisateur ou les détails de sa carte de crédit lorsqu’il l’utilisera. Les deepfakes sont une autre menace préoccupante qui manipule le contenu visuel et/ou audio à l’aide de méthodes d’apprentissage automatique basées sur des réseaux de neurones profonds pour effectuer des actions malveillantes ou voler son identité.

Avec les récents cas de cyberattaques sur des marques notables, quelles mesures devraient être prises par les organisations et les gouvernements pour assurer la protection des données des consommateurs ?

Le gouvernement a suggéré plusieurs mesures pour lutter contre l’augmentation de la cybercriminalité en renforçant la cybersécurité. La clé est d’assurer une mise en œuvre stricte et globale de ces mesures. Les organisations, de leur côté, doivent sécuriser leurs réseaux et s’assurer que leurs employés utilisent des appareils sécurisés. Les consommateurs, quant à eux, doivent faire des efforts pour garder un œil sur le paysage des cybermenaces et se méfier des cyberattaques, en particulier du phishing, qui pourraient cibler leurs données personnelles lorsqu’elles sont connectées à un réseau non sécurisé. S’ils sont connectés à un réseau public ou à une connexion Wi-Fi privée non sécurisée, il est fortement recommandé d’utiliser un VPN (Virtual Private Network) pour protéger la confidentialité et la sécurité de leur activité de navigation.

Quelles mesures proactives les consommateurs peuvent-ils prendre pour s’assurer que leur identité en ligne est sûre et qu’il existe une division claire du réseau utilisé à des fins personnelles ou officielles ?

Il est essentiel d’avoir une division claire du réseau en ce qui concerne l’utilisation personnelle et officielle. De plus, il existe quelques mesures de base que les consommateurs peuvent adopter pour éviter d’être la proie de cyberattaques :

Parlez à votre employeur pour comprendre les nouvelles politiques pour vous aider à assurer votre sécurité, celle de vos collègues et celle de l’entreprise.Utilisez toujours la boîte à outils technologique de l’entreprise, car elle comprendra probablement un pare-feu et une protection antivirus, ainsi que des fonctionnalités de sécurité telles que VPN et deux facteurs. authentificationMéfiez-vous des e-mails de phishing sur le thème du coronavirus utilisés par les cybercriminels. Signalez immédiatement de telles tentatives de phishing à votre employeur Gardez votre VPN activé, car il fournit un lien sécurisé entre les employés et les entreprises en cryptant les données. Un VPN aide à protéger les informations des cybercriminels et des concurrents.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.