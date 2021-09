Les risques de partager des mots de passe Netflix ou HBO

16/09/2021

Le à 19:29 CEST

RC

Le partage de mots de passe pour différentes plateformes de contenus audiovisuels, comme Netflix ou HBO, en famille ou entre amis, est devenu un pratique courante parmi ses utilisateurs, qui apprécient l’avantage économique de le faire, bien que ne sont pas toujours conscients des risques encourusà.

Les experts pointent cependant du doigt les dangers qui se cachent derrière cette manière apparemment innocente d’accéder à la consommation de séries ou de films. Et l’une des clés se trouve dans une autre custom étendue dans le registre de ces plateformes : celui d’utiliser les mêmes noms et mots de passe dans différents services.

Quand cela arrive, les possibilités pour les pirates d’accéder aux comptes se multiplient. De plus, les comptes de réseaux sociaux, les e-mails ou les comptes bancaires peuvent être exposés de cette manière.

Un autre risque réside dans la possibilité que des pirates puissent réactiver des comptes annulés, comme cela a été démontré sur Netflix. Pour l’obtenir, les pirates utilisent une sorte de « malware » ou de « phishing ». La société recommande aux utilisateurs dans ces cas de demander, en même temps que l’annulation du compte, la suppression de toutes les données.

Les cybercriminels peuvent agir de différentes manières, et ils vendent les données d’accès à ces plateformes au plus offrant alors qu’il semble que ce soient les utilisateurs eux-mêmes qui les mettent en vente. En raison de ces risques, Netflix et HBO ont entrepris de lutter contre cette pratique, qui leur fait également perdre des revenus potentiels. Deux façons de le faire de manière non traumatisante seraient d’exiger des utilisateurs qu’ils modifient périodiquement leur mot de passe ou d’envoyer un message texte aux téléphones des abonnés avec le mot de passe qu’ils devraient saisir pour chaque accès.