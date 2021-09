Les risques d’une monnaie numérique de banque centrale

Le rôle des banques doit être clairement défini dans l’ensemble de la distribution et de la gestion des CBDC avec des mesures appropriées contre la désintermédiation.

Par Mihir Gandhi et Vivek Belgavi

Bien qu’il y ait une multitude d’avantages à introduire une monnaie numérique de banque centrale (CBDC) en Inde, elle comporte également son ensemble potentiel de risques qui peuvent provoquer une instabilité pour la RBI. Cyber-piratages et menaces : une CBDC peut être soumise à des cyber-piratages, ce qui peut entraîner des blocages de serveur ou des délais d’attente non forcés ou des déclins de service. Les systèmes décentralisés sont généralement bons pour gérer de telles situations, mais un système résilient avec des mesures anti-piratage doit être préféré. En dehors de ces cyberpiratages, une CBDC peut être exposée à d’autres cybermenaces, notamment des attaques par déni de service distribué (DDoS) qui perturbent les services, des attaques du côté de l’offre contre l’infrastructure et des attaques par canaux secondaires contre les appareils des utilisateurs et les applications de paiement.

Les systèmes CBDC basés sur DLT sont vulnérables aux attaques DDoS car pour qu’une transaction se produise, elle doit interagir avec tous les autres nœuds du réseau. Une attaque DDoS est généralement une tentative de perturber le trafic vers n’importe quel serveur ou réseau en le submergeant d’une énorme quantité de trafic en très peu de temps. Si ces cyberattaques ne sont pas prises en charge par le gouvernement, elles mettront en péril l’intégrité du système des CBDC.

Impact sur la politique monétaire : L’adoption élevée de CBDC dans le système financier d’un pays pourrait avoir un impact sur la politique monétaire, créant une instabilité inutile dans l’économie sans mesures appropriées.

Des taux d’adoption plus élevés freinent le flux et l’utilisation de la monnaie fiduciaire, et dans des circonstances extrêmes, l’économie est obligée de substituer la roupie indienne à toute devise étrangère comme le dollar. Cela se produit dans de rares cas lorsque la monnaie fiduciaire du pays a perdu sa valeur en raison de l’instabilité ou de l’hyperinflation. Cependant, une telle substitution peut être évitée s’il existe des limites sur la quantité de CBDC détenue par un individu.

D’autres moyens de gérer un impact négatif consistent à améliorer la sensibilisation des gens à la CBDC et à les éduquer afin de renforcer la confiance dans l’utilisation de la CBDC.

Impact sur le rôle des banques commerciales : L’architecture d’émission à deux niveaux est une bonne approche pour les CBDC de détail car elle permet d’éviter une ruée sur la banque centrale. Dans cette architecture, la banque centrale soutient l’émission de CBDC et la distribution au grand public par les banques commerciales sur la base de titres ou de dépôts en espèces détenus auprès de la banque centrale. Le rôle des banques doit être clairement défini dans l’ensemble de la distribution et de la gestion des CBDC avec des mesures appropriées contre la désintermédiation.

La désintermédiation des banques se produit lorsque les banques commerciales ne peuvent pas soutenir le retrait à grande échelle d’argent dans les dépôts du public ou la conversion de ces dépôts en dépôts CBDC, ce qui les oblige à retourner à la banque centrale pour un soutien financier. Ainsi, la charge globale de plusieurs banques incombe à la banque centrale dans un tel cas, déstabilisant le système financier. La conversion de la monnaie fiduciaire en CBDC dépendrait beaucoup des taux d’intérêt donnés pour les dépôts bancaires et la CBDC.

Un grand nombre de personnes convertiront au moins une partie de leurs dépôts en CBDC, et avec des incitations plus élevées pour les CBDC, le risque de retraits accrus des banques et de conversions en CBDC augmentera. La sortie de ces dépôts serait préjudiciable pour les banques commerciales car elles auraient besoin d’une source alternative pour financer l’activité de prêt, diminuant ainsi la capacité des banques à accorder des prêts au public.

Certaines politiques concernant les limites du montant des dépôts CBDC et l’intérêt zéro sur ces portefeuilles/comptes numériques peuvent aider à résoudre certains de ces problèmes auxquels sont confrontées les banques commerciales. Il serait prudent de dire que ces domaines nécessitent des délibérations supplémentaires de la part de la banque centrale et du gouvernement.

Impact sur l’inclusion financière : dans un pays comme l’Inde, où environ 550 millions de personnes utilisent encore des téléphones multifonctions, il est important pour la CBDC non seulement de s’adresser aux jeunes férus de technologie, mais également d’inclure les utilisateurs de téléphones multifonctions et les personnes issues de groupes socio-économiques défavorisés. . 845 millions de personnes supplémentaires ont des smartphones, dont beaucoup n’utilisent toujours pas les services bancaires mobiles ou les paiements numériques dans leur vie quotidienne.

Il existe une pléthore de motifs d’exclusion dans le cas de quelque chose comme une CBDC. Ceux-ci peuvent aller des facteurs économiques, au manque de connaissances, à la propension des habitants des villes de niveau 2 ou 3 à utiliser de l’argent liquide et à la méconnaissance de l’existence de CBDC sur certains marchés.

Pour construire un écosystème CBDC et le rendre durable, il est essentiel d’aborder tous ces enjeux et pour CBDC d’agir comme un outil d’inclusion en résolvant les problèmes par l’innovation. Menace à la vie privée : L’introduction de la CBDC augmentera la sécurité et la sûreté des transactions, car toutes seront validées et saisies dans un grand livre distribué. Cependant, il existe un petit compromis entre la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et la protection de la vie privée, car les transactions des personnes et des entreprises ne seront pas totalement anonymes. Il est important que les autorités trouvent un équilibre entre la LBC et d’autres mesures destinées à lutter contre les activités illégales et à maintenir la confidentialité des informations personnelles et financières des citoyens.

Il existe également un besoin d’une forte coopération entre les agences gouvernementales et les organismes de réglementation afin qu’un équilibre soit maintenu et qu’un cadre approprié de collecte de données ou d’informations soit mis en œuvre pour superviser l’écosystème.

Extrait de la publication de PwC India de septembre 2021 « Monnaie numérique de la banque centrale dans le contexte indien »

Respectivement, partenaire et leader (transformation des paiements) et partenaire et leader (fintech), PwC Inde

