Les risques et la bureaucratie freinent les introductions en bourse

Il y a quelques années, allez à sac c’était le but de mes rêves de nombreuses entreprises, qui ont vu dans le saut vers le parc une stratégie pour mettre la touche finale à une histoire de croissance et un moyen d’obtenir une reconnaissance médiatique. Cependant, ces dernières années, les introductions en bourse ils ont calé en Espagne, que Jusqu’à présent en 2021, il n’a enregistré que trois décollages Bourses : Línea Directa, Acciona Energía et Ecoener.

Le président de la CNMV, l’autorité de régulation boursière espagnole, Rodrigo Buenaventura, prévu en janvier qu’au moins six entreprises nationales sauteraient par terre tout au long de cette année, mais finalement le chiffre a été divisé par deux. Une donnée mieux que les deux derniers exercices (En 2019 aucune n’est sortie et en 2020 seulement Soltec), mais cela brise l’espoir de la CNMV de reprendre le rythme de 2015, lorsque sept sociétés ont commencé à être cotées dans le pays.

Cette sécheresse boursière est motivée, selon les experts consultés par El Periódico de España, par la bureaucratie impliquée Les introductions en bourse, qui allongent le processus pendant des mois, entraînant une transformation complète de la situation du marché attendue pour l’introduction en bourse. A cela s’ajoute aussi les risques encourus, car « si du coup une entreprise qui exerce une activité similaire à la vôtre à l’autre bout du monde descend en bourse, le saut de votre entreprise en bourse se terminera probablement aussi en rouge », expliquent-ils à partir d’un banque d’investissement commune dans ce type de processus.

L’un des meilleurs exemples en ce sens est venu de la main des énergies renouvelables, alors que l’année a commencé avec une boom des premières du marché vert. Des noms tels que Capital Energy, OPDEnergy ou la filiale énergies renouvelables de Repsol ont résonné dans le pool des nouveaux ajouts, mais la situation du marché et le résultat du décollage boursier d’Ecoener – qui a chuté de 27,5% depuis son lancement en mai – ont stoppé les aspirations des certaines de ces sociétés, qui ont reporté leur introduction en bourse jusqu’à ce qu’elles aient une plus grande visibilité ou deviennent plus grandes. Face à ces cas, celui de Acciona Energía, devenue la jolie fille du marché boursier cette année avec une revalorisation de ses actions de 7,25 % depuis qu’elle a bondi en bourse le 1er juillet.

« Pour ce type d’entreprises, qui nécessitent beaucoup de financement Pour démarrer leurs projets, l’introduction en bourse est très intéressante, mais il est vrai qu’ils doivent avoir une certaine taille ou une success story derrière pour justifier et attirer l’intérêt des investisseurs & rdquor ;, ajoutent-ils de la même entité. « Cependant, un placement sur le parquet implique d’autres problèmes importants, relatifs à un une plus grande transparence déjà quelques des exigences plus élevées dans la gouvernance d’entreprise d’une société sur laquelle de nombreuses entreprises ne sont pas aussi claires. A cela il faut ajouter un autre facteur : être capable de transmettre au marché le potentiel d’une entreprise pour qu’il se reflète dans sa valorisation boursière & rdquor ;, poursuivent-ils.

Capital-risque

Dans ce contexte, de nombreux fonds de capital-risque ont vu une grande opportunité trouver des sociétés cotées dont la valeur n’était pas reconnue par le marché, ce qui a encouragé un mouvement d’investissement pour privatiser des entreprises (public-to-private). Solarpack, Másmóvil, Parques Reunidos, Telepizza ou Natra sont quelques-uns des meilleurs exemples de la façon dont le capital-risque a commencé à « manger » le gâteau de la bourse espagnole. Pour eux, c’est aussi un avantage important, puisqu’ils atteignent acheter des entreprises à un prix inférieur que s’ils participent à une enchère compétitive contre d’autres poids lourds du secteur.

En fait, l’essor que connaît le capital-risque en Espagne est une autre raison pour laquelle les entreprises ne sont pas autant cotées en bourse qu’il y a des années. L’énorme liquidité que ces investisseurs amassent garantit aux fondateurs / propriétaires d’une entreprise qu’ils gagneront de l’argent dans un laps de temps plus court que s’ils commençaient à négocier et, en général, en obtenant des rendements plus élevés pour le rude concurrence qui est sur le marché.

C’est plus, cette tendance n’est pas propre à l’EspagneElle vient plutôt du grand berceau du capital-risque : les États-Unis. Il y a aussi un phénomène de réduction du nombre de sociétés cotées en cours : d’environ 8.000 sociétés en 1996 à quelque 3.530 sociétés au cours de l’exercice 2020, selon les données de Goldman Sachs. Entre 1990 et 2000, le marché boursier américain a enregistré un nombre important de premières boursières, également fortement stimulées par la bulle Internet.

Cependant, les entreprises nord-américaines ont également décidé de miser sur d’autres moyens de rechercher du financement au lieu des marchés financiers. Il est frappant, en tout cas, que le financement bancaire y représente à peine 20 % contre 80 % en Espagne. Une rupture avec la dépendance bancaire traditionnelle qui finira par gagner le pays, à une époque où les entreprises ont de plus en plus d’options pour se développer : tout n’est pas la bourse ou les institutions financières.

Cependant, les experts soulignent également que toutes les entreprises ne sont pas éligibles pour entrer en bourse, malgré son attrait pour les investisseurs. « Il y a bien d’autres raisons pour lesquelles les grands groupes familiaux ou privés ne veulent pas miser sur cette stratégie : des problèmes de culture d’entreprise à avoir une bonne situation de liquidité actionnariale et ils ne veulent pas que des étrangers aient accès à leurs comptes et à leur stratégie d’investissement. & rdquor;, argumentent-ils.

Le cas des ‘SPAC’

Face à la sécheresse boursière, le phénomène des ‘SPAC’ s’est développé ces dernières années aux Etats-Unis : des entreprises ayant « une vocation particulière d’achat & rdquor ;. Ce sont des entreprises qui, sans avoir d’activité ou d’exploitation, sont spécifiquement créé pour lever des capitaux en vue d’acquérir d’autres sociétés ou de participer à une fusion. Un phénomène qui pourrait conduire à des introductions en bourse dans le pays et que l’Economie tente de réguler avec la modification de l’ancienne loi sur le marché des valeurs mobilières, qui remonte aux années 1980.