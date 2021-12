Les rivaux de la Premier League s’affrontent en quarts de finale de la Coupe Carabao malgré le chaos de Covid

Les rivaux de la Premier League, Liverpool et Leicester, s’affronteront en quarts de finale de la Coupe Carabao cette semaine.

Liverpool a battu Preston North End au dernier tour tandis que Leicester a battu Brighton aux tirs au but.

Liverpool et Leicester s’affrontent en quarts de finale de la Coupe Carabao

Les Reds de Jurgen Klopp ont fait match nul 2-2 à Tottenham dimanche, mais les Foxes ne sont plus en action depuis le 12 décembre en raison des reports de Covid.

Les deux luttent contre les effets du chaos de Covid et seront en action de haut niveau le lendemain de Noël.

Cela signifiera probablement qu’ils apporteront des changements pour cette égalité de coupe, mais les deux seront toujours impatients d’atteindre les demi-finales.

Liverpool v Leicester: commentaire talkSPORT

La rencontre de la Carabao Cup aura lieu le mercredi 22 décembre à Anfield et le coup d’envoi est prévu à 19h45.

Le match sera diffusé en direct sur talkSPORT avec notre couverture à partir de 19h.

Adrian Durham sera votre hôte tandis que les commentaires seront fournis par Sam Matterface et l’ancien milieu de terrain de la République d’Irlande Andy Townsend.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

.

Liverpool a battu Preston North End au dernier tour Liverpool v Leicester: nouvelles de l’équipe

Les deux parties apporteront probablement des modifications à cette égalité alors qu’elles combattent une multitude de tests Covid positifs.

Liverpool sera privé de Virgil van Dijk, Nat Phillips, Fabinho, Thiago Alcantara, Curtis Jones, Harvey Elliot et Divock Origi.

Les goûts de Kaide Gordon, Conor Bradley, Tyler Morton et Harvey Blair espèrent être à nouveau inclus.

Leicester a également plusieurs problèmes avec Kelechi Iheanacho, Jannik Vestergaard, Ademola Lookman, Ayoze Perez et Hamza Choudhury.

Caglar Soyuncu et Jonny Evans sont incertains tandis que James Justin et Wesley Fofana restent sur la touche.

getty

Le patron de Leicester, Brendan Rogers, visera plus de gloire en coupe cette saison Liverpool v Leicester: qu’est-ce qui a été dit?

Leicester a remporté la FA Cup la saison dernière et Wilfred Ndidi pense que cela leur donnera la confiance nécessaire pour réclamer plus d’argenterie cette saison.

Il a déclaré: « Cela nous donne cet état d’esprit que c’est réalisable, c’est possible, quelle que soit l’équipe dans laquelle vous jouez. C’est vraiment possible. La confiance est là.

« Quand vous repensez à ce sentiment incroyable de remporter la FA Cup, c’est quelque chose que nous avons en tête que nous pouvons réaliser des choses ensemble en tant que groupe.

« Nous l’avons fait et nous pouvons encore le faire. Nous l’avons déjà fait et nous pouvons le faire. Tout dépend de nous pour être à notre meilleur dans chaque match.

« Liverpool est comme nous parce que certains joueurs vont manquer.

«Ils pourraient aussi avoir [some players missing], mais c’est le foot. Parfois, vous avez des joueurs blessés. C’est quelque chose que vous devez gérer, mais pour eux aussi. C’est un jeu où l’on peut en tirer quelque chose.

« On y va pour en tirer quelque chose. Nous croyons en nous-mêmes et nous avons juste besoin de le faire. Vous verrez que la confiance vient de là.