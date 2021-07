Les rivaux de Leo Messi pour le Ballon d’Or

07/12/2021

Le à 11:08 CEST

La Eurocoupe et la Coupe de l’Amérique ont clarifié la lutte pour la Ballon d’Or. Si à la fin de la saison 2020/21 il n’y avait pas de favoris clairs pour remporter le prix individuel le plus prestigieux du monde du football, les deux compétitions estivales ont dissipé certains doutes et provoqué des changements dans la liste des candidats. Léo Messi, qui a fait une très bonne saison avec le Barça mais n’a pu que “conquérir” la Copa del Rey, a profité du tournoi continental, dans lequel il a réalisé des performances spectaculaires et a reçu presque toutes les distinctions particulières, pour gagner tout et devenir fort en la compétition. En fait, l’Argentin a actuellement la candidature la plus forte.

Si rien ne change d’ici la fin de l’année, le ’10’ est en passe d’atteindre pour la septième fois dans sa carrière le prix du meilleur joueur du monde. Par ses mérites individuels et collectifs, il est le mieux placé. Il y a d’autres footballeurs qui ont des options, évidemment, mais en ce moment, il est difficile de trouver quelqu’un qui combine, comme Leo, un influence absolue sur le jeu de son équipe et de sa sélection, beaucoup efficacité devant le but Oui réussites collectives sous forme de trophées. Ce sont les candidats au Ballon d’Or 2021.

Léo Messi – 34 ans

Au cours de la saison 2020/21, il a marqué 44 buts et distribué 19 passes décisives, a remporté la Copa del Rey avec le Barça et sa première Copa América avec l’Argentine. Bien que son équipe ne l’ait pas gagné, Messi a été le meilleur buteur de la Ligue Santander. Le seul point faible de sa candidature est l’élimination précoce de la Ligue des champions, en huitième de finale, même s’il est évident que l’Argentin a payé cher pour avoir mené un projet culé dans ses tendres étapes initiales de reconstruction. Il fait partie de l’élite depuis de nombreuses années, et pourtant il est encore capable de Surprenez avec quelque chose de nouveau dans chacun des jeux auxquels vous jouez.

Neymar Jr – 29 ans

Bien qu’il n’ait pas pu remporter la Ligue 1 pour la première fois depuis son débarquement au Parc des Princes, le rêve de Ligue des Champions pour le club parisien a de nouveau été frustré, cette fois en demi-finale et par Manchester City, et que le Brésil a succombé en finale de la Copa América contre l’Argentine, force est de constater que Neymar est l’un des joueurs les plus différentiels et spéciaux au monde. Dans sa pleine maturité footballistique et même personnelle, il a enregistré de bons chiffres (24 buts et 18 passes décisives) et a remporté la Coupe de France. Comme son ami Leo, il est un vrai leader, ne recule pas devant ses responsabilités et, pour la plupart, répond à des attentes élevées.

Kylian Mbappé – 22 ans

Cela n’a pas été la meilleure saison pour le joyau du PSG. Les rumeurs sur son avenir ont monopolisé l’attention des médias envers un footballeur qui a rappelé qu’il n’avait que 22 ans et, malgré le fait qu’un avenir incroyable soit prédit, il continue a beaucoup de place pour l’amélioration. Le piètre rôle de la France au Championnat d’Europe, dans lequel elle n’a pas réussi à affirmer son rôle de favorite, va faire des ravages dans la lutte pour le Ballon d’Or. Entre son équipe et son équipe nationale, cette saison a marqué 44 buts et fourni 14 passes décisives dans les réunions officielles, d’assez bons chiffres.

Gianluigi Donnarumma – 22 ans

C’est l’un des noms de l’été. L’authentique héros des champions italiens de l’Eurocup, avec deux performances magistrales aux tirs au but transcendantaux contre Espagne (demi-finales) e Angleterre (final), a été le joueur le plus remarquable du tournoi continental et a montré qu’il n’est plus un promettre devenir un réalité. Après avoir mis fin au contrat avec Milan, avec qui il a réalisé une bonne dernière année, Donnarumma signera pour le PSG dans les prochaines heures ou jours. Le club français intégrera sans aucun doute un gardien qui pourra marquer une époque. Faute de qualités ça ne le sera pas.

Robert Lewandowski – 32 ans

À quel point les quarts de finale de la Ligue des champions entre le Bayern et le PSG auraient été différents si Lewandowski ne les avait pas manqués en raison d’une blessure. L’attaquant polonais n’a pas pu aider l’équipe allemande à remporter son deuxième “orejona” consécutifBien que ses 48 buts et 9 passes décisives aient permis à l’équipe munichoise de remporter sa neuvième Bundesliga consécutive en plus des Supercoupes d’Europe et d’Allemagne. Le vainqueur du dernier Soulier d’Or, dont la sélection a eu une participation discrète à l'”Euro”, est un autre candidat à prendre en compte, bien que le fait qu’il soit resté loin du titre dans les grands tournois altère ses arguments.

Harry Kane – 27 ans

Il est l’un des meilleurs avant-centres du monde. Cet été, en plus, le tag exclusif de buteur a été expulsé. C’est un dévoreur de la région, certes, mais il fait bien plus de choses au profit du collectif. Incontesté en équipe d’Angleterre, finaliste de l’Eurocup, il a fêté 37 buts et délivré 19 passes décisives dans un parcours très difficile pour Tottenham, qui a terminé en septième position en Premier League. Il veut changer de décor et faire un pas en avant dans sa carrière qui lui permet de se battre pour remporter des titres. Pour l’instant, il a perdu les deux finales les plus importantes qu’il ait disputées : en 2019, il était sur le point de se proclamer champion de la Ligue des champions.

Karim Benzema – 33 ans

La star madrilène de la campagne 2020/21 a également été laissée en blanc. Benzema a été le leader d’une équipe merengue qui n’a rien gagné mais qui est allée loin en Ligue et en Ligue des Champions. A son retour à Clairefontaine, il a aussi eu un impact direct : il a inscrit quatre buts dans l’« Euro ». Avec son équipe, les chiffres ont également été très bons (30 buts et neuf passes décisives), notamment pour un attaquant qui a suivi exactement le chemin inverse de Kane. Il a commencé par se démarquer par tout ce qu’il a apporté à l’équipe et ces derniers mois, il a grandement amélioré son efficacité devant le but. Sans leur version déchaînée, les hommes de Zidane auraient eu beaucoup de mal à être compétitifs au plus haut niveau.

Jorginho – 29 ans

Il est le seul joueur de la liste qui a remporté les Champions et l’Eurocup. Et compte tenu de la valeur des deux compétitions, cela est déjà valable pour considérer Jorginho parmi les prétendants au Ballon d’Or. Une pièce fondamentale à Chelsea et en Italie, le milieu de terrain s’est taillé une place parmi les meilleurs. Il ne faut pas oublier que dans les récompenses individuelles, cependant, des profils comme le vôtre ont tendance à passer un peu inaperçus. Dans certains cas, très injustement. Sinon, dites-le à Sergio Busquets.

N’Golo Kanté – 30 ans

Dans une situation similaire se trouve le milieu de terrain français. Il était “vital” pour Chelsea qu’ils soient proclamés champions d’Europe contre vents et marées. Il lui a été difficile de reprendre le rythme de la compétition en début de parcours, mais le schéma de Thomas Tuchel a “exploité” les vertus d’un footballeur charismatique, qui ne négocie pas la livraison et est extrêmement solidaire dans l’effort. L’élimination de la France en quarts de finale du Championnat d’Europe, comme tous ses compatriotes cités plus haut, soustrait des options dans les décorations individuelles.

Erling Braut Haaland – 20 ans

Il est important de ne pas normaliser ce que Haaland accomplit. 41 buts et 12 passes décisives pour un attaquant qui vient de commencer son parcours dans l’élite, c’est un bilan spectaculaire. Sans lui, le Borussia Dortmund aurait été loin de se qualifier pour la Ligue des champions. C’était dommage que nous n’ayons pas pu le voir dans la phase finale du Championnat d’Europe. Il est encore trop tôt pour le considérer comme un véritable prétendant au Ballon d’Or, et d’autant plus qu’il n’a remporté que la Coupe d’Allemagne, mais il est essentiel de le considérer parmi les finalistes. Il n’a que 20 ans, mais il est toujours brûler les étapes et « écraser » tous les records de précocité possibles dans l’aspect réalisant.

Cristiano Ronaldo – 36 ans

D’un extrême à l’autre. Il semble que pour le temps portugais ne passe pas. Il a été le meilleur buteur du Championnat d’Europe avec cinq buts malgré l’élimination du Portugal en huitièmes de finale. La Juventus n’a pas trouvé de projet aussi gagnant et compétitif que prévu (cette saison elle n’a levé que la Coupe et la Supercoupe d’Italie), mais ses chiffres sont, pour encore une année, incontestables : à Turin, il a célébré 36 buts cette année. D’un autre côté, il est indéniable que leur influence sur le jeu est de plus en plus faible et que les données devant le but se « rattrapent » des performances certainement inférieures qui a permis à Leo Messi de remporter des Ballons d’Or.

Kevin de Bruyne – 30 ans

Manchester City est resté à un pas de terminer une saison presque parfaite. La défaite en finale de Ligue des champions contre Chelsea a gâché une campagne qui aurait marqué l’histoire du football anglais au niveau record. De Bruyne a été le leader d’une équipe “citoyenne” qui a dû se contenter de la Premier League et de la Coupe de la Ligue. Aux ordres de Pep Guardiola, Le Belge a montré sa meilleure version et s’est imposé parmi les meilleurs footballeurs du monde. Les blessures dues à la dureté avec laquelle certains rivaux l’ont traité ont marqué ses dernières semaines de compétition. Egalement aux européennes, où il n’était pas dans la meilleure condition physique pour propulser la Belgique vers le titre.