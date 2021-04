Les rivaux de Londres affrontent un match énorme dans le top quatre de la Premier League

Les rivaux londoniens West Ham et Chelsea s’affrontent ce week-end dans un match énorme dans le top quatre de la Premier League.

Les deux clubs sont séparés par une seule différence de buts, Chelsea détenant le léger avantage en quatrième position.

West Ham accueille Chelsea dans un match énorme dans la course des quatre premiers ce week-end

West Ham a été brillant toute la saison et s’efforce de garantir le football de la Ligue des champions la saison prochaine.

Ce sera un énorme test de leurs quatre meilleurs titres, mais ils ont été martelés par les Bleus en décembre.

Chelsea a été pris dans la tempête de la Super League européenne cette semaine et a besoin d’une victoire pour calmer sa base de fans furieuse.

Il y aura de nombreux scénarios dans l’est de Londres et talkSPORT sera présent pour vous les présenter tous.

Tammy Abraham a renvoyé Chelsea pour une victoire 3-0 sur West Ham en décembre West Ham contre Chelsea: nouvelles confirmées de l’équipe

Fabian Balbuena et Ryan Fredericks sont venus du côté de West Ham pour la visite de Chelsea.

Les défenseurs ont remplacé Craig Dawson, suspendu, et l’arrière latéral Ben Johnson.

Comme prévu, Edouard Mendy a remplacé Kepa Arrizabalaga dans le but de Chelsea comme l’un des six changements.

Jambon de l’Ouest: Fabianski, Diop, Balbuena, Ogbonna, Coufal, Noble, Soucek, Fredericks, Fornals, Lingard, Bowen.

Sous-marins: Yarmolenko, Benrahma, Lanzini, Alves, Johnson, Trott, Randolph, Odubeko, Coventry.

Chelsea: Mendy, Christensen, Thiago Silva, Rudiger, Azpilicueta, Kante, Jorginho, Chilwell, Mount, Pulisic, Werner.

Sous-marins: Arrizabalaga, Alonso, Abraham, Zouma, Hudson-Odoi, Ziyech,

Gilmour, James, Havertz.

West Ham a hâte de remporter le football de la Ligue des champions la saison prochaine West Ham v Chelsea: Statistiques et faits sur le match West Ham a remporté trois de ses cinq derniers matches de championnat à domicile contre Chelsea (D1 L1), autant que lors des 14 précédents contre eux. Ils ont remporté pour la dernière fois deux matchs consécutifs de championnat à domicile contre les Blues en mai 2003, Chelsea cherche à réaliser son huitième doublé en Premier League contre West Ham, ce qu’il n’a réussi que moins de fois dans la compétition contre Man City (10). , Sunderland (8) et Tottenham (8) .West Ham est invaincu lors de ses cinq derniers derbies de Premier League à domicile à Londres (W3 D2), pour la dernière fois avec une course plus longue entre janvier 2006 et janvier 2007 (6 matchs) .Seulement Manchester City ( 38) ont remporté plus de points lors des matchs à domicile de Premier League cette saison que West Ham (31). En effet, West Ham a remporté neuf de ses 16 matches de championnat à domicile cette saison (D4 L3), atteignant pour la dernière fois le double des chiffres lors d’une campagne de haut niveau en 2001-02 (12). Les quatre derniers matchs de Ham en Premier League – la dernière fois en cinq matchs consécutifs pour un club de l’élite était les Hammers eux-mêmes en mars / avril 2016, avec cette course comprenant un match nul 2-2 avec Chelsea. invaincu lors de ses neuf matchs à l’extérieur sous Thomas Tuchel toutes compétitions confondues (W7 D2) – aucun entraîneur n’est jamais resté invaincu lors de ses 10 premiers matchs à la tête des Bleus. Chelsea a vu un manager différent dans la pirogue opposée – Carlo Ancelotti (mai 2011), André Villas-Boas (février 2012), Antonio Conte (décembre 2017) et Frank Lampard (juillet 2020) .West Ham a vu un joueur marquer un but et un but contre son camp lors de deux de ses quatre derniers matches de Premier League (Tomas Soucek vs Ass nal, Issa Diop contre Newcastle). Avant cela, seuls deux joueurs l’avaient fait lors des 948 matchs de Premier League des Hammers (Frank Lampard contre Leicester en novembre 1998 et Carlton Cole contre Fulham en mai 2010). Hammers, avec seulement Diafra Sakho qui a marqué six fois de suite pour le club, le faisant en septembre / octobre 2014.Jesse Lingard a été impliqué dans 12 buts en Premier League lors de ses 10 premières apparitions pour West Ham (9 buts, 3 passes) . Seuls trois joueurs ont marqué plus de buts lors de leurs 10 apparitions dans un club – Mick Quinn à Coventry City, Les Ferdinand à Newcastle United et Bruno Fernandes à Manchester United (tous les 13).