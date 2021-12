Les rivaux de Londres désespérés de mettre fin à la sécheresse des trophées s’affrontent en quarts de finale de la Coupe Carabao

Tottenham et West Ham ont tous deux la possibilité d’allonger la candidature de leurs rivaux pour mettre fin à leur sécheresse de trophées lorsqu’ils s’affronteront en Coupe Carabao cette semaine.

Les Spurs ont vu une autre chance de remporter l’argenterie se terminer lundi après que l’UEFA a confirmé qu’ils avaient été éliminés de l’Europa Conference League.

Les rivaux de Londres Tottenham et West Ham s’affronteront dans la Coupe Carabao

Cela signifie que l’équipe d’Antonio Conte reste sans trophée majeur depuis sa dernière victoire en Coupe de la Ligue en 2008.

La propre sécheresse de West Ham remonte à un triomphe de la FA Cup en 1980, mais le début de saison des Irons a suscité de l’optimisme.

Tottenham contre West Ham: commentaire de talkSPORT

La rencontre de la Coupe Carabao aura lieu le mercredi 22 décembre au Tottenham Hotspur Stadium et le coup d’envoi est prévu à 19h45.

Le match sera diffusé en direct sur talkSPORT 2 avec notre couverture à partir de 19h.

Adrian Durham sera votre hôte tandis que les commentaires seront fournis par Jim Proudfoot et l’ancien ailier anglais Trevor Sinclair.

West Ham a battu ses rivaux londoniens 1-0 en Premier League plus tôt cette saison, mais les Spurs sont désormais invaincus lors de leurs cinq dernières sorties nationales.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Kane a marqué son premier but à domicile en Premier League de la saison contre Liverpool Tottenham contre West Ham: Nouvelles de l’équipe

Pierre-Emile Hojbjerg a raté le match nul 2-2 avec Liverpool, et il est à nouveau incertain pour ce match avec Bryan Gil, Pierluigi Gollini et Dane Scarlett.

Cristian Romero reste le seul absent pour blessure de l’équipe locale, Conte ayant par ailleurs un état de santé relativement sain.

Pendant ce temps, West Ham sera privé de Vladimir Coufal en raison de la suspension de son carton rouge après la défaite de la Premier League à Arsenal.

Ryan Fredericks et Ben Johnson sont également écartés pour cause de blessure, ce qui signifie que David Moyes devra remanier le peloton à l’arrière droit.

La paire de défenseurs centraux Kurt Zouma et Angelo Ogbonna restent sur la touche, tandis qu’Aaron Cresswell pourrait manquer une fois de plus alors qu’il accélère son retour à la forme physique.

Coufal purge une suspension pour son carton rouge contre Arsenal Tottenham contre West Ham : qu’est-ce qui a été dit ?

Harry Winks et Dele Alli pourraient avoir une autre chance d’impressionner après qu’Antonio Conte a admis qu’il était impressionné par leur performance contre Liverpool.

Il a déclaré : « Je pense qu’il s’agit d’une bonne performance, mais je n’avais aucun doute à ce sujet. Harry Winks travaille très dur. Il m’a impressionné dans les séances d’entraînement par son engagement, sa volonté, son envie. Je pense que c’est un très bon joueur.

« Quand on joue comme ça, avec cette formation, avec un numéro quatre devant les trois défenseurs centraux, je pense qu’il est très, très bon. Très bien.

« Bonne performance de sa part et Dele a joué un bon match.

« Aussi, Dele, si on joue avec un 3-5-2, c’est un milieu de terrain qui est bon physiquement, fort physiquement, bonne technique, bonne pénétration car il a la bonne capacité d’attaque. Il a eu des occasions de marquer mais de bonnes performances.

Les quarts de finale de la Coupe Carabao

MARDI 21 DÉCEMBRE

Arsenal contre Sunderland – 19h45 – talkSPORT

MERCREDI 22 DÉCEMBRE

Liverpool v Leicester – 19h45 – talkSPORT Tottenham v West Ham – 19h45 – talkSPORT 2 Brentford v Chelsea – 19h45 – talkSPORT APP