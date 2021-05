Les rivaux de Londres s’affrontent dans un match clé aux deux extrémités du tableau de Premier League

Chelsea et Fulham, rivaux de l’ouest de Londres, s’affrontent dans un grand match aux deux extrémités de la table de Premier League ce soir.

Chelsea a battu West Ham pour renforcer ses quatre meilleurs espoirs, mais doit enchaîner avec une victoire sur ses voisins proches Fulham.

.

Chelsea de Thomas Tuchel affronte Fulham ce week-end

Les Blues auraient six points d’avance sur les Hammers avec une victoire.

Fulham a également besoin d’une victoire car ils cherchent à battre le drop.

Les Cottagers entrent dans ce match à sept points de Brighton en 17e position et ont désespérément besoin de points.

Chelsea a battu Fulham 1-0 plus tôt cette saison et n’a pas perdu contre ses rivaux londoniens depuis mars 2006.

Chelsea v Fulham: Comment écouter

Ce match débutera à 17h30 le samedi 1er mai.

La couverture complète de Stamford Bridge sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 17 heures.

Faye Carruthers sera votre hôte et les commentaires viendront d’Alex Crook et David Connolly.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Appli iPhone – Télécharger depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes: Ciel: Canal 0108 Virgin Media: Chaîne 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat: Chaîne 731

.

Mason Mount a donné à Chelsea une victoire 1-0 sur Fulham plus tôt cette saison Chelsea v Fulham: nouvelles confirmées de l’équipe

Le milieu de terrain de Chelsea Mateo Kovacic n’est pas encore apte à revenir d’une blessure aux ischio-jambiers.

Antonio Rudiger a rejoint le Croate sur la touche avec un coup mineur.

Les Bleus ont tourné leurs rangs avant le choc crucial de la Ligue des champions de mercredi avec le Real Madrid – mais il n’y a toujours pas de place pour Tammy Abraham dans le onze de départ.

Chelsea: Mendy, Christensen, Thiago Silva, Zouma, James, Gilmour, Mount, Chilwell, Ziyech, Werner, Havertz.

Sous-marins: Arrizabalaga, Alonso, Jorginho, Kante, Abraham, Pulisic, Hudson-Odoi, Azpilicueta, Anjorin.

Fulham: Areola, Aina, Andersen, Adarabioyo, Robinson, Reid, Zambo, Lemina, Lookman, Maja, Ivan Cavaleiro.

Sous-marins: Tete, Hector, Odoi, Mitrovic, Rodak, Ream, Bryan, Onomah, Carvalho.

Chelsea v Fulham: Qu’est-ce qui a été dit?

Scott Parker, patron de Fulham: «C’est difficile parce que les matchs s’épuisent. Comme tout ce qui est le prochain défi.

«Je pense que la seule chose que je veux faire comprendre ici, c’est que je comprends qu’un défi difficile nous attend et que c’est une tâche difficile. Je ne suis en aucun cas trompé.

«Je ne veux jamais essayer d’aveugler mes joueurs ou leur donner un espoir qui n’est peut-être pas là. Donc, tout ce que je dis vient d’un endroit où je crois fermement et je veux que mes joueurs le comprennent.

«Je crois fermement que vous ne pouvez pas être si proche (dans les matchs), comme cela a été le cas, et être une équipe morte et enterrée.

«Vous ne pouvez pas être si proche avec le dernier coup de pied du match aux Emirats, vous ne pouvez pas être si proche lorsque nous avons raté de peu certains matchs cette année.

«La différence entre un samedi et le suivant est une différence entre nous sommes morts et enterrés ou nous avons une chance de nous battre ou nous allons survivre maintenant. Quand il est si proche, il doit y avoir une croyance.

«Nous avons perdu contre les loups, et nous étions ‘morts’, je suis sorti et j’ai affronté les caméras et c’était ‘ah, tu es parti, tu n’as aucune chance, absolument aucune chance’.

«Et puis aussi vite que cela s’est produit, si nous avions battu Arsenal, le récit aurait été très différent. Quand ça peut changer aussi vite, alors c’est différent. Et c’est pourquoi je crois.

.

Scott Parker est à court de matchs pour sortir Fulham des problèmes de relégation Chelsea v Fulham: Statistiques et faits du match Chelsea est invaincu lors de ses 18 derniers matchs à domicile contre Fulham toutes compétitions confondues (W10 D8) depuis une défaite 0-2 au deuxième rang en octobre 1979: Fulham n’a remporté qu’un seul de ses 29 matches de Premier League contre Chelsea (D10 L18), s’imposant 1-0 en mars 2006 à Craven Cottage. taux de victoire le plus bas contre un adversaire, remportant seulement trois victoires lors de leurs 51 rencontres de ce type avec Chelsea (6%). Fulham est sans victoire lors de ses 23 derniers matchs de derby de Premier League de Londres (D5 L18) depuis qu’il a battu West Ham 2-1 en janvier 2014. Cependant, les Cottagers ont évité la défaite lors de leurs trois derniers matches de ce type sur la route, match nul à Tottenham, Crystal Palace et Arsenal cette saison.En derbies de Premier League à Londres cette saison, Chelsea a remporté le plus de matchs (6), le plus de points ( 19), a marqué le plus de buts (15) et encaissé le moins (4). 75% de leurs quatre buts concédés l’ont été contre Arsenal, les Gunners étant la seule équipe à les battre dans un match de derby cette saison. Chelsea n’a perdu qu’un de ses 14 matchs de Premier League sous Thomas Tuchel (W8 D5), après avoir perdu cinq des leurs huit derniers sous Frank Lampard cette saison (W2 D1). Cependant, les Bleus n’ont remporté que 43% de leurs sept matches de championnat à domicile sous les Allemands jusqu’à présent (W3 D3 L1) .Loin de chez eux, Fulham a perdu plus de points de positions gagnantes que toute autre équipe de Premier League cette saison (13 ). Les Cottagers ont ouvert le score lors de six de leurs sept derniers matches de championnat à l’extérieur (l’autre terminant 0-0), mais n’ont remporté que deux de ces six matches (D3 L1) .64% des buts de Fulham en Premier League cette saison sont rentrés de chez eux (16/25). Seul Manchester City en 2006-07 (65,5%) a marqué une part plus élevée de ses buts sur la route en une seule campagne de Premier League (19/29) .Aucun joueur n’a marqué plus de buts en Premier League pour Chelsea cette saison que Timo Werner ( 6). Son but gagnant contre West Ham la dernière fois était son premier en huit matchs de championnat, alors qu’il n’a marqué qu’une seule fois lors de matchs de championnat consécutifs pour les Blues (en novembre). saison, avec seulement Ederson en gardant plus (17). De tous les gardiens à avoir commencé au moins 25 matchs dans l’histoire de la Premier League, Mendy est le seul à garder une feuille blanche dans plus de la moitié d’entre eux (56%).