Les rivaux de l’ouest de Londres s’affrontent en quarts de finale de la Coupe Carabao

Les rivaux de l’ouest de Londres, Brentford et Chelsea, s’affronteront en quarts de finale de la Coupe Carabao cette semaine.

Brentford a battu Stoke au dernier tour tandis que Chelsea a devancé Southampton aux tirs au but.

Maintenant, les deux s’affronteront pour une place en demi-finale de la coupe.

Chelsea a battu ses voisins proches 1-0 en Premier League en octobre, Ben Chilwell marquant le vainqueur.

Les Blues ont fait match nul 0-0 contre les Wolves dimanche tandis que le voyage de Brentford à Southampton a été annulé en raison de Covid.

Brentford v Chelsea: commentaire talkSPORT

La rencontre de la Carabao Cup aura lieu le mercredi 22 décembre à Anfield et le coup d’envoi est prévu à 19h45.

Le match sera en direct sur l’application talkSPORT avec notre couverture à partir de 19h.

Les commentaires viendront de Ian Danter et de l’ancien attaquant de West Ham et Leicester David Connolly.

Pour vous connecter à talkSPORT ou talkSPORT 2, cliquez ICI pour la diffusion en direct.

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple storeAndroid – Télécharger depuis Google PlayRadio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AMLA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Brentford contre Chelsea: nouvelles de l'équipe

Brentford sera à nouveau sans blessure à long terme, David Raya, Kristoffer Ajer et Mathias Jorgensen.

Mais les abeilles ont un bon bilan de santé autrement.

Chelsea, quant à lui, a plusieurs problèmes à régler.

Trevoh Chalobah, Andreas Christensen, Ruben Loftus-Cheek et Hakim Ziyech sont tous des blessures d’allaitement.

Romelu Lukaku, Timo Werner et Callum Hudson-Odoi surmontent toujours leurs récents tests Covid positifs.

Ben Chilwell sera absent jusqu’à la nouvelle année en raison d’une blessure au genou, mais Jorginho devrait être apte à revenir.

Chelsea a battu Southampton au dernier tour Brentford contre Chelsea : qu’est-ce qui a été dit ?

Le patron de Chelsea Thomas Tuchel : « Cette période est assez excitante. Je l’ai regardé quand je n’étais pas impliqué, maintenant je suis au milieu de ça.

« Ce n’est pas nouveau de jouer trois matches en une semaine mais sans neuf ou dix joueurs, c’est difficile. Alors, on se débat un peu mais on trouve des solutions.

« Nous nous sommes entraînés hier et aujourd’hui. Nous les avons fait venir pour deux séances parce que c’est nécessaire.

« N’Golo Kante a joué 90 minutes contre les Wolves, ce qui était presque irresponsable. Sera-t-il dans l’équipe? Non.

« Les joueurs vont bien, c’est le plus important. Ils ne peuvent pas revenir, ils sont absents pendant dix jours avant de pouvoir être libérés. On ne sait pas vraiment quand ils peuvent jouer ou pas mais tout d’abord ils sont à dix jours.

«Personne n’est revenu de là, à l’exception de Jorginho. Andreas Christensen est très dubitatif et il en va de même pour Trevoh Chalobah.