Les rivaux de Raikkonen rendent hommage au champion sortant · .

Kimi Raikkonen a annoncé son abandon avant le Grand Prix des Pays-Bas mais n’a pas pu prendre le départ de la course suite à son test positif au Covid-19.

Cependant, il reviendra au championnat lors de la prochaine manche en Russie pour la première de ce qui devrait être les huit dernières courses de sa carrière.

Les anciens coéquipiers et rivaux du pilote ont rendu hommage aux réalisations du champion du monde 2007 et vainqueur de 21 grands prix, le plus récemment au Circuit des Amériques en 2018.

Raikkonen a rejoint la Formule 1 en 2001, peu de temps après la naissance de certains de ses rivaux actuels. Après avoir battu Lewis Hamilton et Fernando Alonso pour le titre mondial des pilotes en 2007, il a passé deux années supplémentaires chez Ferrari avant de quitter la F1 fin 2009.

Après un passage en rallye et même un bref séjour en NASCAR, Raikkonen est revenu en F1 avec Lotus en 2012. Il a gagné deux fois avec l’équipe avant de retrouver Ferrari pour un séjour plus long de cinq ans. il a ensuite rejoint Alfa Romeo et est devenu le pilote le plus expérimenté de l’histoire de la F1, avec un record de 341 départs à son actif.

Après que Raikkonen a annoncé ses plans de retraite, ses pilotes rivaux actuels ont réfléchi à son influence sur leur propre carrière et leur réputation sur et hors piste.

Sebastian vettel

« Une longue et belle carrière » – le coéquipier de VettelRaikkonen chez Ferrari, de 2015 à 2018

“Je lui souhaite le meilleur. Je pense qu’il existe depuis longtemps et qu’il a un talent incroyable. Donc, voir cela de première main en tant que coéquipier pendant quelques années était impressionnant. “Juste la quantité de vitesse dont il dispose dès le départ et la capacité de s’habituer à différentes conditions, différentes voitures. Il a définitivement mérité sa place et a manifestement eu une longue et belle carrière.

Fernando Alonso

Rival et coéquipier de Raikkonen au championnat chez Ferrari en 2014

« Il va nous manquer parce qu’évidemment il a été [in F1] pendant de nombreuses années et nous avons eu de grandes batailles. Dans le passé, plus parce que nous avions des voitures plus compétitives et nous nous battions pour des championnats et des podiums et des choses comme ça. « Il y a toujours 20 pilotes en F1 et nous montons et descendons sur ordre et nous y allons, parfois plus dans le sport et c’est probablement sa décision. Je pense qu’il [had] une carrière incroyable, il a apprécié le temps passé ici et à coup sûr, lui souhaitant le meilleur pour l’avenir.

Lewis Hamilton

“Je serais toujours dans la voiture de Kimi” – pilote junior HamiltonMcLaren tandis que Raikkonen conduisait pour l’équipe

« Il a eu une carrière incroyablement longue. Il est ici depuis très, très longtemps. Il a une famille et il a déjà dit qu’il a des choses dont il a hâte de profiter au-delà. Mais j’admire juste sa volonté de continuer à courir, clairement dans son sang. “Je me souviens qu’avant d’arriver en Formule 1, j’étais un grand fan de Kimi et quand je jouais aux jeux informatiques, j’étais toujours dans la voiture de Kimi, donc cette expérience folle de courir contre lui, de perdre un championnat contre lui et ensuite voir beaucoup de grandes batailles, et il va donc nous manquer. »

Antonio Giovinazzi

Coéquipier Alfa Romeo depuis 2019

“Je le connais depuis 2017, lorsque j’ai rejoint Ferrari en tant que troisième pilote et pour être honnête, nous avons tout de suite eu une excellente relation ensemble. “Je pense que Kimi est vraiment juste à l’intérieur et à l’extérieur de la piste, de mon côté. Pas de politique, super coéquipier et pour moi, il a été d’une grande aide lorsque j’ai rejoint la Formule 1, pour être son coéquipier, j’ai appris tellement de choses de lui. Surtout dans la course, il est toujours très, très fort et aussi la passion qu’il a pour le sport, après de nombreuses années, il est toujours très motivé maintenant. “Alors, oui, un gars vraiment génial et il va certainement manquer à la Formule 1.”

Valtteri Bottas

“Il a eu un impact sur moi quand j’étais jeune” – Bottas

“Je pense, comme il l’a dit lui-même, que rien ne dure éternellement et qu’il y a toujours du temps pour quelque chose de nouveau et il a eu une carrière impressionnante et longue en Formule 1. L’une des plus longues, sinon la plus longue. «Mais c’est sûr, il a eu un impact sur moi quand j’étais jeune. Je le suivais de près lorsqu’il a débuté en Formule 1. Je suivais sa saison lorsqu’il a remporté le championnat du monde. A cette époque, je faisais ma première saison en monoplace, en Formule Renault quand il a remporté son titre avec Ferrari. « C’est évidemment une grande, grande star en Finlande. C’est un peu une légende. Donc, c’est vraiment toujours amusant de le regarder. « C’était bien aussi de courir avec lui parce qu’il est l’un des pilotes avec qui lorsque vous courez, vous êtes assez à l’aise, vous n’allez pas de roue à roue. Il a toujours eu beaucoup de respect pour vous, pour sa compétition, tout comme j’aime la course.

Mick Schumacher

“Quand j’ai appris la nouvelle, j’étais évidemment assez triste car j’avais hâte de piloter une autre année sur la même grille que lui. “Mais je pense qu’il a de la famille et il dit qu’il veut probablement voir autre chose que la Formule 1, ce qui est compréhensible après tant d’années. Mais certainement triste. « Je me souviens de la première fois où nous étions vraiment dans la même pièce pendant un certain temps, c’était à Saint-Pétersbourg quand le Gala FIA était là et nous avons tous passé un très bon moment. Alors définitivement, ces moments nous manqueront.

Sergio Perez

«Je pense que Kimi a eu une carrière incroyable. Je me souviens l’avoir admiré au tout début, avec les combats qu’il a eus avec Fernando. «Je pense qu’il peut être extrêmement fier de ce qu’il a accompli dans le sport, il a certainement apprécié son temps sur le sport à sa manière. Je pense que Kimi était un personnage très unique, une personne très unique et je lui souhaite juste le meilleur dans son prochain chapitre de vie et tout le bonheur qu’il mérite.

Daniel Ricciardo

« Gagner une course après le retour était impressionnant » – Ricciardo

«Toute réaction lorsque quelqu’un prend sa retraite – d’une certaine manière ou que vous êtes heureux pour lui parce qu’il a pris la décision, il est évidemment en paix avec cela et il est à un moment de sa vie où il est prêt à faire autre chose. Je suis donc heureux qu’il ait ce prochain chapitre. «Je pense qu’en repensant à sa carrière, quand j’étais fan de ce sport en grandissant, je me souviens qu’il était jeune et rapide. C’était ça l’image. Et j’ai juste pu sauter dans une voiture et avoir cette vitesse brute et [he] a également fait un retour très réussi après avoir quitté pendant deux ans. Alors gagner une course après le retour était impressionnant. «Je sais qu’il a une famille et tout, donc je suis heureux qu’il soit probablement plus un père à l’avenir maintenant et qu’il passe probablement plus de temps à la maison.

Esteban Ocon

C’est une triste nouvelle. Bien sûr, il nous manque un personnage de la Formule 1 et un pilote fantastique qui a laissé une grande empreinte dans le sport. Nous ne parlons pas beaucoup avec Kimi, il ne parle pas beaucoup à personne, mais il va clairement nous manquer et les combats que j’ai eus avec lui étaient super. Et c’est un pilote incroyable. Je lui souhaite le meilleur pour son avenir.

Lando Norris

« Il fait partie des gars qui ont fait de la Formule 1 ce qu’elle est aujourd’hui, depuis de nombreuses années. Donc je pense qu’il va nous manquer. “Ce n’est évidemment pas un grand bavard, donc il ne nous manquera pas tant dans ce qu’il dit, mais plus pour la raison opposée d’une certaine manière. Il a donc beaucoup de caractère et pas beaucoup de caractère en même temps et tant de gens l’aiment à cause de cela, donc il manquera, je pense, à beaucoup. « Toujours l’un des meilleurs pilotes qui ont été en Formule 1 et il a accompli beaucoup de choses plus que beaucoup d’entre nous qui sommes sur la grille actuellement. Alors oui, un jour, j’aimerais l’imiter d’une certaine manière.

Georges Russel

“La première fois que j’ai parlé à Kimi, la conversation s’est terminée avec lui en me tordant les tétons, au gala de la FIA en 2018. Il est unique en son genre, [I have] un immense respect pour tout ce qu’il a accompli sur piste et hors circuit. « C’est un peu une légende et c’est sûr qu’il va nous manquer. Il n’y a personne comme lui.

