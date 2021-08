Les rivaux de Russell le parlent alors que lui et Bottas dansent autour de l’évidence · .

Mercedes a décidé qui sera le coéquipier de Lewis Hamilton l’année prochaine, ils ne sont tout simplement pas encore prêts à en parler à qui que ce soit.

C’était la conclusion logique à tirer des réponses guindées et maladroites de l’actuel coéquipier de Hamilton, Valtteri Bottas, et du pilote pressenti pour le remplacer, George Russell, lorsque les deux hommes se sont présentés ensemble pour une conférence de presse FIA ​​aujourd’hui à Spa-Francorchamps.

Clairement bien préparés pour répondre de la même manière à toute question sur leur avenir, ils s’y accrochaient comme des hommes qui se noyaient en lançant une bouée de sauvetage. “Il n’y a pas encore de nouvelles à partager”, a dicté Bottas, ce qui n’était pas tout à fait une réponse à la question “savez-vous encore ce que vous faites l’année prochaine”.

La même question a été posée à Russell. “Aucune nouvelle à partager à ce stade”, a-t-il répété. Ce n’était pas la dernière fois que nous entendions cette ligne taillée dans les relations publiques non plus.

S’il était évident que Mercedes avait pris une décision, ce n’est pas encore certain de ce qu’ils ont décidé. Mais leur démarche invite à l’interprétation qu’ils ont décidé de montrer la porte à Bottas et d’installer Russell à sa place.

Analyse : Un « atterrissage en douceur » pour Bottas peut se produire à un endroit inattenduSi Bottas restait, il y aurait peu de raisons de retarder l’annonce. Mais s’il part, Mercedes doit amortir ce coup, garder le moral.

Un Bottas amer, peu disposé à jouer le rôle de coéquipier coopératif comme il l’a fait à Catalunya et Silverstone, pourrait compromettre les chances de championnat de Hamilton. Mieux vaut le garder doux, s’assurer que son prochain mouvement est aligné avant que sa sortie ne soit annoncée – un « atterrissage en douceur », comme l’a précédemment appelé le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff. Mais que ce soit chez Alfa Romeo, comme suggéré précédemment, ou ailleurs, cela peut prendre du temps. Cela peut expliquer le changement de Toto Wolff de parler de résoudre la situation en septembre au lieu de l’été, comme indiqué précédemment.

Les observations les plus révélatrices sur la situation ne sont pas venues des pilotes au cœur du problème, mais de leurs rivaux. Notamment Hamilton, qui a déjà parlé de sa relation avec Bottas (naturellement – ​​il a remporté tous les championnats alors qu’ils étaient coéquipiers).

“J’ai évidemment exprimé dans le passé ma loyauté envers Valtteri et j’ai travaillé en étroite collaboration avec lui”, a déclaré Hamilton. « Je pense que notre relation de travail est meilleure que jamais. »

Hamilton a souligné sa « loyauté » envers Bottas. Cependant, Hamilton a indiqué sa volonté d’accepter tout ce que Wolff a décidé de faire avec leur alignement de pilotes.

« Toto est un grand leader et comme je l’ai dit dans le passé, nous restons toujours connectés. Bien sûr, nous parlons de ces choses et naturellement, nous faisons partie de la même équipe, nous voulons ce qu’il y a de mieux pour l’équipe qui va de l’avant. Nous voulons gagner plus de championnats et donc nous avons juste des conversations.

“Mais en fin de compte, c’est à lui et au conseil d’administration de Mercedes de prendre cette décision. Je fais partie de l’équipe, donc je le soutiens dans tous les sens, naturellement. J’essaie juste pour le moment de mettre toute mon énergie à faire de mon mieux cette saison.

Cela ressemble aux mots de quelqu’un qui a accepté qu’un changement arrive. Que Mercedes ait décidé ou non que Russell est le bon pilote pour le poste, il a reçu un vote de confiance de la part de deux des meilleurs pilotes de F1 aujourd’hui.

Max Verstappen et Charles Leclerc ont tous deux effectué des apprentissages d’un peu plus d’un an au plus avec des équipes de milieu de terrain avant de rejoindre leurs équipes de tête. En revanche, Russell en est à sa troisième saison chez Williams.

“Bien sûr, George est très rapide et il ne peut pas rester où il est, je pense, pour toujours”, a déclaré Verstappen. «Je pense qu’il mérite plus.

« En fin de compte, c’est à Mercedes de prendre l’appel, pas vraiment de mon côté. Mais c’est sûr que je le note très haut en tant que pilote. Il est, bien sûr, encore très jeune aussi, il est donc naturel que les plus jeunes progressent à un moment donné, en particulier les bons pilotes.

Leclerc a également fortement soutenu Russell, qui a impressionné par sa performance unique pour Mercedes l’année dernière.

Russell « mérite plus » que Williams, dit Vertappen « Je pense que c’est formidable si George obtient ce siège parce qu’il le mérite », a-t-il déclaré. “Il est toujours très difficile de juger en Formule 1 parce que les voitures sont si différentes et évidemment avec George étant chez Williams, il est toujours difficile de juger à quel point il fait du bon travail. Mais il est toujours là et montre de bonnes choses.

« Aussi dans le passé, j’ai couru avec lui et je sais à quel point George est fort. Il mérite donc certainement cette place et je pense que ce sera formidable d’avoir un pilote aussi talentueux à ce siège.

Depuis que Russell a surpris la F1 en remportant presque sa course unique pour Mercedes l’année dernière, les rumeurs autour de lui en prenant le relais de Bottas se sont intensifiées. Si on lui a finalement dit qu’il avait le boulot, il n’en parle pas pour l’instant.

Mais comme il l’a admis aujourd’hui, c’est un défi qu’il est désespéré de relever.

“Comme tout pilote veut affronter les meilleurs et évidemment Lewis est probablement le plus grand de tous les temps. Alors tu veux te mettre contre [him] et voyez comment vous vous en sortez. Ce serait probablement un honneur pour quiconque d’avoir cette opportunité.

«C’est évidemment tout hypothétique pour le moment. Mais ce sont les mêmes commentaires que j’ai dit il y a trois ans, si je pouvais choisir de courir contre n’importe qui en tant que coéquipier, Lewis serait celui-là.

