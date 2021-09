Les rivaux du titre réagissent à la pénalité de moteur de Max Verstappen

Max Verstappen a révélé que la perspective d’une séance de qualification humide pour le Grand Prix de Russie avait convaincu Red Bull de prendre sa pénalité moteur.

Le Néerlandais a la pénalité qui pèse sur lui depuis la pause estivale, deux moteurs Honda ayant été endommagés lors de chutes lors des Grands Prix de Grande-Bretagne et de Hongrie.

Cela a laissé Verstappen besoin de nouvelles pièces de moteur pour la quatrième fois cette saison, ce qui signifiait qu’il devrait commencer une course depuis le fond de la grille – le pire des cas dans sa bataille pour le championnat du monde avec Lewis Hamilton.

Où prendre la pénalité, et limiter les dégâts autant que possible, a fait l’objet de nombreuses discussions chez Red Bull et ils ont opté pour Sotchi – où un samedi pluvieux a été prévu avec une certaine certitude.

Si les qualifications sont affectées par la pluie, cela pourrait produire une grille imprévisible pour la course de dimanche et donc réduire les chances du duo Mercedes Hamilton et Valtteri Bottas de se qualifier pour un probable 1-2 de l’avant de la grille tandis que Verstappen se fraye un chemin à travers le champ.

Bottas et Hamilton ont été les plus rapides et deuxièmes respectivement dans les FP1 et FP2. Lorsqu’on lui a demandé si le résultat de la séance du matin avait influencé la décision de tirer le penalty, Verstappen a déclaré aux journalistes : « Ce n’était pas seulement le résultat. Comme je l’ai déjà dit, nous prendrons toujours tout en compte.

« Et avec le [bad] conditions météorologiques [forecast] car demain, nous avons décidé de prendre le penalty ici.

Compte tenu de tout, il était préférable de prendre la pénalité moteur ici à Sotchi. Ce sera une course difficile mais jusqu’à présent, je suis satisfait de la course d’aujourd’hui et de notre travail sur la configuration de la course #KeepPushing 🇷🇺 #RussianGP pic.twitter.com/3ZUR4HePJW – Max Verstappen (@Max33Verstappen) 24 septembre 2021

Interrogé sur ses chances de se frayer un chemin dans le peloton, le joueur de 23 ans a ajouté: “Eh bien en 2018, les écarts avec le milieu de terrain étaient un peu plus grands, donc j’espère que ce ne sera pas aussi difficile à franchir.

« Nous avons dû prendre le penalty. Si nous ne l’avions pas pris ici, il aurait dû être ailleurs.

« Nous avons donc décidé de le faire ici et nous essaierons d’en tirer le meilleur parti en course.

« Nous essayons simplement de travailler sur les meilleurs réglages possibles une fois que nous avons décidé de prendre le nouveau moteur.

“Attendons et voyons maintenant quel sera le temps.”

Hamilton, qui est toujours derrière Verstappen de cinq points au classement des pilotes après que les deux aient échoué à terminer le Grand Prix d’Italie lorsqu’ils se sont heurtés, a reconnu l’opportunité que lui et Mercedes ont maintenant pour frapper un coup majeur au Championnat du monde.

“Cela ne change vraiment rien pour nous”, a déclaré le Britannique. « Nous devons juste faire notre travail et nous concentrer sur l’avenir.

« Je pense que c’est une année difficile pour tout le monde avec la fiabilité. C’est vraiment dommage pour lui mais il faut essayer de capitaliser là-dessus naturellement et essayer d’obtenir un résultat maximum.

“Un 1-2 serait spectaculaire pour nous en tant qu’équipe.”