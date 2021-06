Les rivaux mécontents d’Alonso “ne paieront aucun prix” pour les accidents de qualification · .

Fernando Alonso a appelé à des discussions sur la manière d’améliorer les règles de qualification de la Formule 1 après que la course à la pole position a été décidée par un accident pour le deuxième week-end consécutif.

Le pilote Alpine était l’un des huit pilotes de la Q3 qui ont dû abandonner leurs derniers tours après la chute de deux de leurs rivaux en fin de séance. Deux semaines plus tôt à Monaco, Charles Leclerc avait décroché la pole position après une chute dans son dernier tour des qualifications.

Alonso a déclaré qu’il n’était pas juste que les pilotes qui chutent en qualifications puissent prendre leur position de départ sans aucun désavantage.

“C’est la règle que nous connaissons tous”, a-t-il déclaré. « Je sais qu’il y a déjà eu des discussions après Monaco lorsque Leclerc s’est écrasé et vous êtes en mesure de réparer la voiture. Je pense qu’ils le seront encore plus maintenant car il y a quatre ou cinq voitures qui ont fait une erreur aujourd’hui et il n’y a pas de prix à payer demain.

« C’est un peu injuste pour les autres personnes qui n’ont pas fait d’erreur. Mais la règle est telle qu’elle est. Nous connaissons la règle avant de commencer le week-end. Et parfois nous pouvons [end up] dans le mur et nous profiterons de cette règle.

L’accident de Leclerc à Monaco a incité à suggérer que la Formule 1 devrait adopter la règle d’IndyCar qui pénalise les pilotes pour avoir causé des incidents de drapeau rouge ou jaune en qualifications. Alonso souhaite que la F1 envisage une sorte d’amélioration de la procédure de qualification.

“C’est comme ça, mais peut-être que nous devons réfléchir à comment nous améliorer”, a-t-il déclaré. “Je pense que nous n’avons pas apprécié les qualifications aujourd’hui de l’intérieur des voitures et probablement même de l’extérieur parce que vous espérez toujours voir la vraie bataille sur les deux derniers trains de pneus neufs en Q3 lorsque les gants sont retirés et que vous voulez voir l’action et tu finis toujours avec un étrange [end]. Il y aura donc, c’est sûr, des discussions.

