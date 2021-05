Les rivaux s’affrontent lors de la dernière journée d’un match clé dans la course pour l’Europe

Leicester accueille Tottenham le dernier jour de la saison de Premier League avec beaucoup de choses en jeu pour les deux clubs.

Les deux équipes ont perdu en milieu de semaine pour les laisser avec des tâches difficiles dimanche pour atteindre leurs objectifs respectifs.

Leicester et Tottenham s’affrontent le dernier jour de la saison de Premier League

Leicester, qui a remporté la FA Cup le week-end dernier, doit améliorer le résultat de Liverpool pour se faufiler dans le top quatre. La quatrième place pourrait être décidée par la différence de buts et les Foxes traînent les Reds par quatre buts.

Tottenham, quant à lui, doit également gagner et espérer que West Ham perdra alors qu’ils cherchent à terminer dans les places de la Ligue Europa.

Cela devrait mettre en place un affrontement passionnant de la dernière journée au King Power alors que les deux vont tout pour les trois points.

Ce jeu pourrait également être la dernière apparition des Spurs de Harry Kane alors que les spéculations sur les transferts continuent de se développer autour de la star anglaise.

Leicester a battu Tottenham 2-0 en décembre

Leicester v Tottenham: Qu’est-ce qui a été dit?

Le patron de Leicester, Brendan Rodgers, insiste sur le fait que son équipe continuera de se battre le dernier jour.

«Obtenons la victoire là-bas», dit-il.

«Reprenons ces prochains jours, remettons un plan et voyons si nous pouvons terminer avec trois points.

«Les fans nous ont vraiment poussés au-dessus de la ligne ce week-end avec un effort incroyable entre eux et nous-mêmes.

«J’espère qu’ils pourront le faire le week-end et nous verrons où nous en sommes.»

Serait-ce le dernier match de Harry Kane à Tottenham? Leicester v Tottenham: Statistiques et faits sur le match Leicester a remporté deux de ses trois derniers matches de championnat contre Tottenham (L1), autant qu’ils en avaient eu lors de leurs 12 derniers matchs. Ils cherchent à compléter leur premier doublé en championnat contre les Spurs depuis 1998-99 Les Spurs n’ont réussi à marquer que lors de l’un de leurs 14 matchs à l’extérieur de Premier League contre Leicester, trouvant le filet à chacune de leurs 11 dernières visites. Cependant, les Spurs n’ont également conservé que deux draps propres aux Foxes dans la compétition.Après avoir remporté leur dernier match de championnat en sept saisons consécutives entre 2008-09 et 2014-15, Leicester n’a remporté aucune de ses cinq dernières finales de la saison (D3 L2), avec l’une de ces défaites contre Tottenham.Tottenham a perdu son dernier match de championnat dans une seule des 10 dernières campagnes de Premier League (W7 D2), passant 5-1 à Newcastle en 2015-16. le plus long temps dans le top quatre de la Premier League la saison dernière, mais a terminé 5e (325 jours). Les Foxes ont passé plus de temps dans les quatre premiers que toute autre équipe de Premier League ce trimestre (242 jours), mais on estime qu’ils ont 74,9% de chances de finir en dehors des quatre premiers sur la base du tableau prévu par Opta. plus de points de positions gagnantes que Tottenham cette saison (23), les Spurs ayant perdu 2-1 contre Aston Villa la dernière fois malgré l’ouverture du score.Tottenham a récolté 13 points lors de ses cinq premiers matchs à l’extérieur de Premier League cette saison (W4 D1). Cependant, ils n’en ont ramassé que 13 de plus sur leurs 13 suivants sur la route (W3 D4 L6). L’attaquant de Tottenham Harry Kane a marqué sept buts le dernier jour de la saison de Premier League – seulement Andrew Cole (9), Les Ferdinand (9) et Matthew Le Tissier (8) ont marqué plus de buts dans la compétition.Harry Kane de Tottenham a marqué plus de buts en Premier League contre Leicester que contre tout autre adversaire (14 en 11 matchs). Sept de ces buts ont été marqués en six matchs au King Power Stadium, dont un parcours de quatre buts en mai 2017. Kelechi Iheanacho de Leicester a marqué 12 buts en Premier League cette saison, malgré sa première frappe de la saison à venir seulement en février. Seul Papiss Cissé a marqué plus lors d’une campagne de Premier League bien qu’il n’ait marqué son premier but qu’en février de cette saison (13 en 2011-12).