Les robots d’Amazon New World volent des ressources aux joueurs

Le nouveau monde d’Amazon Game Studios a été en proie à un certain nombre de problèmes depuis le lancement du MMORPG en septembre, allant d’exploits incroyablement simples à des pauses répétées dans son économie en raison de tricheurs. Le dernier problème déconcertant du jeu survient dans un déluge de robots agricoles de haut niveau qui mettent le monde naturel à nu et font chuter les prix des ressources.

Lire la suite: New World commence accidentellement à distribuer de l’or gratuit

Des forums officiels du Nouveau Monde au subreddit du jeu, de nombreux joueurs se plaignent des bots qui minent sans cesse des fournitures comme une sorte de colonisateur insensé. Cela inclut des choses comme le poisson, certains robots campant apparemment des points chauds dans Restless pendant des semaines. Pendant ce temps, d’autres robots cultivent apparemment de l’eau, du cuir et d’autres matériaux, ce qui, selon les joueurs, fait baisser les prix des ressources du jeu et perturbe considérablement l’économie du Nouveau Monde. Un joueur note que les bots sont si prolifiques qu’ils « gonflent artificiellement le nombre de serveurs ».

Sur Reddit, le joueur breezystroo a rapporté que les bots ruinaient leur désir de jouer à New World, notant qu’ils accaparaient non seulement toutes les ressources mais aussi « tuaient le marché des matériaux épiques ». D’autres, comme MoxGoat et osrs_turtle, ont publié des photos d’énormes groupes de bots en train de se détendre dans des lieux de pêche populaires. S’il y a un avantage mineur à l’infestation, au moins les bots ont parfois des problèmes et laissent tomber d’énormes piles de cuir et autres sur lesquels les joueurs chanceux peuvent tomber. Au moins, ils rendent l’exploitation minière facile, parfois.

Lire la suite: Le nouveau monde désactive « toutes les formes de transferts de richesse » après la découverte d’un exploit d’or

Certains YouTubers, comme Gladd et KK Plays Live, ont créé un jeu pour repérer les bots du Nouveau Monde. Dans la vidéo ci-dessous, KK Plays Live a remarqué quelques robots cultivant une zone pendant des jours. Ils semblent toujours être là, attendant des matériaux, quelle que soit l’heure de la journée.

Les bots qui sévissent dans les MMORPG ne sont pas un phénomène nouveau, mais lorsqu’ils deviennent incontrôlables, cela peut devenir un réel problème. La collecte de ressources est vitale pour le genre, mais les bots qui les collectent 24h/24 et 7j/7 ont non seulement un impact sur l’expérience de jeu, mais ont également des effets négatifs sur l’économie.

[h/t: PC Gamer]

Mise à jour 30/11/2021 15h45 HE : Un porte-parole d’Amazon Game Studios a commenté :

Nous sommes au courant des rapports de joueurs sur l’augmentation de l’activité des bots dans le Nouveau Monde. Les bots représentent un défi persistant pour les MMO, et notre équipe a déployé des ressources et des outils dédiés pour les identifier et les combattre. Nous nous engageons à améliorer continuellement notre lutte contre les bots, et hier seulement, nous avons banni plus de 7 700 comptes pour l’utilisation de bots. Notre objectif est de faire en sorte que New World soit amusant et juste pour tous les joueurs. Nous publierons des mises à jour sur les forums du Nouveau Monde et sur Twitter au fur et à mesure que nous les aurons.