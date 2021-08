Les robots de Boston Dynamics font maintenant du parkour, et ils le brodent | La technologie

in

Nouvelle exposition des robots Boston Dynamics, qui appartiennent déjà à Hyundai. Ils nous surprennent à nouveau en pratiquant le parkour, et ils le font comme des professionnels…

Nous les avons vus grandir presque comme s’ils étaient nos enfants. Il y a quelques années, ils pouvaient à peine se tenir debout, mais maintenant Les robots de Boston Dynamics sont déjà capables de pratiquer le parkour avec un naturel étonnant.

Comme l’explique l’entreprise elle-même : « Parkour est le terrain d’entraînement idéal pour l’équipe de Boston Dynamics Atlas pour expérimenter de nouveaux comportements. Dans cette vidéo, nos robots humanoïdes démontrent leur capacité athlétique de tout le corps, maintenant leur équilibre grâce à une variété de l’énergie, des activités en évolution rapide.

Et il poursuit : « À travers des sauts, des poutres d’équilibre et des torsions, nous démontrons comment nous poussons Atlas à ses limites pour découvrir la prochaine génération de mobilité, de perception et d’intelligence. Mieux encore pour être décrit, c’est de le voir de vos propres yeux, donc voici la vidéo:

Les robots Atlas ils sont robots bipèdes de Boston Dynamics, qui ne sont pas encore à vendre.

Ce sont les plus difficiles à développer, car imiter le mouvement du corps humain. Ils manquent encore un peu de vitesse, surtout en vitesse, mais c’est incroyable de voir comment ils maintiennent l’équilibre et la coordination tout en sautant des blocs de bois ou en descendant des rampes raides.

Le mouvement le plus spectaculaire est celui que l’on peut voir à un moment donné de la vidéo, lorsque le robot Atlas appuie une main sur une poutre en bois pour la sauter en levant ses jambes, en tant que professionnel de la Parkour.

En décembre dernier, la célèbre marque automobile Hyundai a acheté la société de robot Dynamique de Boston, qui était aux mains d’un consortium japonais, pour 1 100 millions de dollars.

Le robot quadrupède Spot est déjà en vente, qui coûte environ 75 000 euros, et effectue des tâches aussi diverses que la garde de locaux, l’aide dans les hôpitaux, le transport de matériel dans les usines, ou l’accomplissement de missions avec l’armée française.

Il est même capable de danser comme une star de la K-Pop. La NASA les entraîne à les emmener explorer les grottes de Mars. Y a-t-il quelque chose qu’ils ne peuvent pas faire ?