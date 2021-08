Les robots de Boston Dynamics peuvent désormais faire du parkour, et il y a une vidéo pour le prouver

En ce qui concerne la viralité qui attire l’attention, l’équipe de Boston Dynamics possède la touche Midas depuis un certain temps maintenant. Le meilleur exemple est venu à la fin de l’année dernière, avec une vidéo qui a pratiquement cassé Internet et qui montrait non pas un robot Boston Dynamics, mais trois, tous dansant en synchronisation avec la chanson Do You Love Me. Aujourd’hui, la société de robotique appartenant à Hyundai a de nouveau montré ses créations après avoir maîtrisé une autre compétence – une routine de parkour.

Dans la nouvelle vidéo, que vous pouvez visionner ci-dessous, une paire de robots Boston Dynamics Atlas saute des trous et traverse des poutres tout en exécutant des backflips. Tout cela, soit dit en passant, est le produit de mois de travail de développement de la part de l’entreprise. “La capacité d’un robot à effectuer un backflip peut ne jamais s’avérer utile dans un cadre commercial”, a expliqué la société dans un résumé de ce projet. Il ajoute qu’Atlas est une plateforme de recherche et non un produit commercial. « Mais il ne faut pas beaucoup d’imagination ou de connaissances spécifiques à un secteur pour comprendre pourquoi il serait utile qu’Atlas soit capable d’effectuer la même gamme de mouvements et de tâches physiques que les humains. Si les robots peuvent éventuellement répondre à leur environnement avec le même niveau de dextérité que l’homme adulte moyen, la gamme d’applications potentielles sera pratiquement illimitée.

Routine de parkour robotique de Boston Dynamics

Dans cette nouvelle vidéo, les deux robots Atlas semblent terminer parfaitement un parcours d’obstacles complexe.

Le premier des deux robots est montré en train de grimper sur des panneaux de contreplaqué, de sauter en largeur un espace et de monter et descendre des escaliers. Que l’entreprise a installé au deuxième étage de son siège social. Le deuxième robot, quant à lui, saute sur une poutre d’équilibre et suit les mêmes étapes que le premier robot. Quoique, cependant, à l’envers. Les deux robots exécutent également deux backflips synchronisés.

Parkour est le bac à sable parfait pour l’équipe Atlas pour expérimenter de nouveaux comportements. À travers des sauts, des poutres d’équilibre et des sauts, nous poussons Atlas à ses limites pour découvrir la prochaine génération de mobilité, de perception et d’intelligence athlétique. https://t.co/xZRNVnhrkc pic.twitter.com/E0ssh45ZCi – Boston Dynamics (@BostonDynamics) 17 août 2021

« Les humanoïdes sont intéressants à plusieurs égards », déclare Scott Kuindersma, responsable de l’équipe Atlas chez Boston Dynamics. « Tout d’abord, ils capturent notre vision d’un robot du futur qui passe partout et qui fait n’importe quoi. Ce n’est peut-être pas la meilleure conception pour une tâche particulière, mais si vous vouliez créer une plate-forme capable d’effectuer une grande variété de tâches physiques, nous savons déjà qu’un facteur de forme humain est capable de le faire.

Pourquoi Atlas et parkour ?

Apprendre aux robots à faire quelque chose comme le parkour, à un niveau, est assez amusant à regarder. Mais le parkour est aussi une bonne encapsulation de comportements très utiles qui méritent d’être enseignés à un robot. Par exemple, c’est une activité du corps entier, comme l’explique l’entreprise. Celui qui nécessite que le robot Boston Dynamics soit capable de garder son équilibre dans différentes situations. Et pour passer en toute transparence d’un comportement à un autre.

« Il s’agit vraiment de créer des comportements aux limites des capacités du robot et de les faire fonctionner ensemble dans un système de contrôle flexible », explique Kuindersma. « Il y a de nombreux problèmes importants que le parkour ne vous oblige pas à résoudre, mais ce n’est pas le but. Nous n’essayons pas de tout résoudre d’un seul coup. Le travail que nous effectuons actuellement nous permet de créer une base solide pour aborder la prochaine série de problèmes de recherche.

