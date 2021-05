Les Robres s’imposent 2-1 dans leur stade contre Valdefierro

09/05/2021 à 20:45 CEST

le Robres a gagné 2-1 contre Valdefierro lors de la réunion tenue ce dimanche au san blas. le Robres est venu à la rencontre avec un moral renforcé après avoir remporté dans son stade par un score de 2-0 à Athlétique Monzón. De la part de l’équipe visiteuse, le Valdefierro a récolté un nul nul contre le Sabinanigo, ajoutant un point lors du dernier match organisé dans la compétition. Avec cette défaite, l’équipe de Saragosse a été placée en neuvième position après la fin du match, tandis que le Robres est troisième.

La première équipe à marquer a été l’équipe Robresino, qui a profité de l’occasion pour ouvrir le score grâce à un but de Blay à la 25e minute. L’équipe locale a marqué plus tard, se distançant avec un but de Gonzalez à la limite de la fin, en 44, terminant ainsi la première mi-temps avec un 2-0 dans la lumière.

En deuxième période, la chance est venue pour l’équipe de Saragosse, qui a réduit les distances dans la lumière avec un but de Refusta juste avant le coup de sifflet final, précisément à 87 ans, terminant le match avec un score final de 2-1.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Robres qui sont entrés dans le jeu étaient Aisa Oui forgeron remplacer Gonzalez Oui Chevrier, tandis que les changements dans le Valdefierro Ils étaient Daniel Bernal, Diego Munoz Oui Marin, qui est entré pour remplacer Redouane, Ivan Urquizo Oui Sainz.

L’arbitre a donné un carton jaune à Javier Oui Gonzalez par l’équipe locale déjà Refusta, Keinel A., Daniel Bernal Oui Cardiel par l’équipe de Saragosse.

Avec ce résultat, le Robres il obtient 43 points et le Valdefierro avec 27 points.

Lors du prochain match de la compétition, le Robres jouera contre lui Fraga loin de chez soi et Valdefierro affrontera dans son fief le Almudévar.

Fiche techniqueRobres:Amigot, Javier, Carcassona, Blay, Muñoz, Cabrero (Herrero, min.72), Charlez, Gonzalez (Aisa, min.56), Israël, Espierrez et ReyValdefierro:Rosado, Keinel A., Serrano, Edu, Lorente, Cardiel, Redouane (Daniel Bernal, min.46), Ivan Urquizo (Diego Muñoz, min.70), Sainz (Marin, min.70), Gazzoni et RefustaStade:san blasButs:Blay (1-0, min.25), Gonzalez (2-0, min.44) et Refusta (2-1, min.87)