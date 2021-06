Les rockers australiens The Screaming Jets annoncent la sortie du 30e anniversaire de “All For One”

En 1990, cinq types de Newcastle ont appelé LES JETS CRIANTS a pris la scène musicale australienne par la peau du cou et a donné une secousse brûlante.

Avant même d’avoir signé leur premier contrat d’enregistrement avec rooArt Records, LES JETS CRIANTS avait déjà enregistré plus de 200 spectacles en direct, a remporté le “Triple J Bataille Des Bandes” compétition et s’est imposé comme une puissance sur scène, sans restriction, du rock and roll australien.

A l’époque la bible de la musique hard rock Kerrang ! décrit le frontman Dave Gleeson comme « un fou tatoué, l’enfer sur les talons, il bondit sur la scène comme un épileptique dans un champ de mines : un vrai spectacle d’horreur croisé entre Alexis de « Orange mécanique » et, en partie, Mike Patton. Entre les chansons, son bagout est un cocktail hilarant de vitriol et d’obscénité à parts égales.”

En 1991, ils sortent leur premier album “Tous pour un”, qui a culminé au n ° 2 sur le ARIA graphiques. Le deuxième single de l’album, “Mieux”, était la chanson qui a présenté le groupe au monde, et a vu LES JETS CRIANTS se lancent dans leur première tournée mondiale — en Europe, aux États-Unis et au Canada.

“Pour un gars de Cardiff, qui avait passé quelques années à faire le tour de l’Australie, pour se retrouver à l’autre bout du monde à partager la scène avec des gens comme JARDIN DU SON, CONFITURE DE PERLES, INXS, et oui, même une salle de musique avec ROBINET ÉPINÉ était quelque chose au-delà de mon imagination la plus folle” dit Gleeson.

Avance rapide jusqu’en 2021 et en tant que célébration du 30e anniversaire, et un coup de chapeau à l’endroit où tout a commencé, la programmation actuelle a réenregistré le “Tous pour un” album avec une nouvelle prise pour une sortie le 13 août. Supervisé par le producteur d’origine Steve James, l’album a été reconditionné avec de nouvelles illustrations avec une référence claire à l’original.

Gleeson dit du processus d’enregistrement : “Le plan était toujours de réenregistrer l’album pour cette étape importante. Nous n’avions tout simplement pas réalisé que nous serions en train d’enregistrer dans ces circonstances. L’une des choses que nous avons toujours aimées dans le studio d’enregistrement c’est que c’est une bande de mecs, enfermés dans notre propre monde qui crée et s’amuse. De toute évidence, cette option ne nous était pas ouverte à cause de COVID, nous avons donc dû le faire comme les enfants le font. Notre producteur Steve James tout s’est rattrapé et parce que nous n’étions pas en train de jouer avec les arrangements, tout s’est déroulé très rapidement et sans douleur.”

La tournée incessante qui a suivi la sortie de l’album initial a vu LES JETS tournée avec des groupes emblématiques comme LES ANGES, LES ENFANTS DE CHOEUR et DIVINYLES ainsi que la tête d’affiche de leurs propres tournées et la constitution d’une base de fans inconditionnels à travers l’Australie et le monde. Avance rapide de 30 ans et LES JETS sont prêts à célébrer l’anniversaire de l’album qui a tout commencé avec une tournée nationale. Le groupe se produira “Tous pour un” dans son intégralité du début à la fin pour la toute première fois.

« C’est agréable de revisiter certaines de ces chansons », dit Gleeson. “Nous en jouons encore en live à ce jour, mais pendant le réenregistrement de certaines des chansons que nous n’avons pas faites depuis un moment… wow, les souvenirs reviennent et j’espère que ce sera le Idem pour nos fidèles fans. Cette tournée peut même faire sortir des gens qui ne nous ont pas vus depuis un moment. Peut-être qu’il y aura des gens là-bas pour juger si nous sommes les mêmes qu’il y a 30 ans. Peut-être qu’ils penseront que nous sommes meilleurs. Nous n’avons pas tourné ensemble depuis 18 mois, ce sera donc comme une renaissance… qui pourrait devenir désordonnée !”

“Tous pour un” liste des pistes :

01. Allons y



02. Pas de point



03. Mieux



04. Aiguille



05. Briller sur



06. Commençant



07. Arrêtez le monde



08. Écharpes Bleues



09. Sœur Taquiner



dix. FRC



11. J’ai compris



12. Le seul

LES JETS CRIANTS sont: Dave Gleeson (voix), Paul Wosen (basse), Jimi Hocking (guitare), Scott Kingman (guitare) et Cameron McGlinchey (tambours).

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).