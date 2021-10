Les rockers italiens Måneskin font leurs débuts à la télévision américaine dans « The Tonight Show avec Jimmy Fallon »

rockeurs italiens et Concours Eurovision de la chanson Gagnants 2021 MÅNESKIN ont fait leurs débuts à la télévision américaine hier soir (mardi 26 octobre) sur NBC‘s « Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon ». MÅNESKIN ont réalisé leur reprise 2017 de LES QUATRE SAISONS‘ succès populaire de 1967 « Commencer », aussi bien que « Mammamie », pendant l’émission. Un énorme palmarès à travers le monde, « Commencer » est actuellement n°1 des radios alternatives américaines et dans le Top 5 du format pop américain.

Après sa victoire épique au 2021 Eurovision, MÅNESKIN a grimpé dans les charts du monde entier, obtenant des résultats sans précédent pour les artistes italiens : ils sont le premier groupe italien de l’histoire de la musique à se classer dans les charts britanniques avec deux singles en même temps – aux n ° 6 et n ° 10 – et à collectionner de nouvelles certifications chaque semaine, aussi bien en Italie qu’à l’étranger.

MÅNESKIN‘s Eurovisionchanson gagnante « Zitti E Buoni » a culminé au n ° 22 sur le Billboard Global 200. Le single de suivi, « Je veux être ton esclave », atteint le numéro 1 le Panneau d’affichage‘s US Hot Hard Rock Songs.

MÅNESKIN doit se produire ce soir (mercredi 27 octobre) au Bowery Ballroom de New York. Ils joueront également au légendaire Roxy Theatre de West Hollywood, en Californie, le 1er novembre.

MÅNESKINle dernier album de « Teatro D’ira : Vol I », est sorti en mars. Le LP a depuis été certifié platine en Italie.

« Je veux être ton esclave » a été certifié platine en Italie, ainsi qu’en Finlande et en Pologne et six fois platine en Russie, et a été certifié or en Autriche, Grèce, Irlande, Norvège, Suède et Turquie ; « Zitti E Buoni » (trois fois platine en Italie) a été certifié or aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède, en Suisse, en Turquie et a été certifié platine en Finlande, en Grèce, en Irlande, en Pologne et cinq fois platine en Russie ; « Commencer » a été certifié or en Finlande, Malaisie, Pologne, sept fois platine en Russie.

MÅNESKIN se produira, pour la première fois, dans des arènes sportives clés en Italie dans le cadre de leur tournée de 13 dates à travers le pays (organisée et produite par Vivo Concerti). Ce trek compte déjà plus de 100 000 billets de tournée vendus et six concerts à guichets fermés, et qui se tiendront cet hiver et le printemps prochain.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).