Les rockers pleurent le décès de l’actrice Betty White

PERTURBÉ membres David Draiman et Jean Moyer, LA PROGÉNITURE guitariste Kevin « Nouilles » Wasserman et ANTHRAX bassiste Frank Bello font partie des rockeurs qui ont réagi sur les réseaux sociaux au décès de Betty Blanche. L’être aimé « Filles à papa » L’actrice, comédienne et icône américaine est décédée paisiblement dans son sommeil à son domicile tôt vendredi matin (31 décembre) à l’âge de 99 ans. Elle n’était qu’à quelques semaines de fêter son 100e anniversaire le 17 janvier.

« Bien que Betty était sur le point d’avoir 100 ans, je pensais qu’elle vivrait éternellement », son agent et ami proche Jeff Witjas dit dans un communiqué. « Elle va terriblement me manquer, tout comme le monde animal qu’elle aimait tant. Je ne pense pas Betty jamais eu peur de passer parce qu’elle a toujours voulu être avec son mari le plus aimé Allen Ludden. Elle croyait qu’elle serait à nouveau avec lui. »

blanc devait célébrer son anniversaire avec un événement cinématographique unique, « Betty White : 100 ans de jeune – Une célébration d’anniversaire ». Les producteurs derrière le film ont déclaré qu’il sortira comme prévu le blancl’anniversaire de le 17 janvier.

« Nos cœurs pleurent aujourd’hui le décès de Betty Blanche« , les producteurs Steve Boettcher et Mike Trinklein a déclaré dans une déclaration à HE. « Au cours des nombreuses années où nous avons travaillé avec elle, nous avons développé un grand amour et une grande admiration pour Betty en tant que personne et en tant qu’artiste accompli. Nous sommes reconnaissants pour les nombreuses décennies de plaisir qu’elle a apporté à tout le monde. Betty a toujours dit qu’elle était «la plus chanceuse sur deux pieds» à avoir eu une carrière aussi longue qu’elle. Et honnêtement, nous avons été les chanceux de l’avoir depuis si longtemps. »

« Nous irons de l’avant avec notre projet de montrer le film le 17 janvier dans l’espoir que notre film offrira à tous ceux qui l’aimaient un moyen de célébrer sa vie – de découvrir ce qui a fait d’elle un trésor national. »

Le film sera projeté dans près de 900 salles de cinéma dans tout le pays le lundi 17 janvier à 13h00 et 19h00 (toutes les heures locales). Les billets peuvent être achetés en ligne sur www.FathomEvents.com ou dans les billetteries des théâtres participants.



Mince. 2021 se terminant par le décès de la dernière Golden Girl vivante est un signe inquiétant. Reste à l’est de Betty White. J’espère que vous et les filles partagerez un cheesecake ce soir. – Laura Jane Grace (@LauraJaneGrace) 31 décembre 2021

Personne ne vit éternellement, mais certains d’entre nous devraient le faire. La fille dorée préférée de tout le monde restera toujours dorée dans nos cœurs. https://t.co/aIu6BGNAH5 – John Moyer (@JohnMoyerBass) 1er janvier 2022

Qu’est-ce qu’elle était mauvaise ? #RIPBettyWhite pic.twitter.com/OVmErqOWZd – Spencer Charnas (@spencerink) 1er janvier 2022

Au nom de tous les animaux auxquels elle a prêté sa voix, vous nous manquerez. #rip #BettyWhite pic.twitter.com/Z4K3BzToBy – Gloria Butler (@GloriaDeeButler) 31 décembre 2021

RIP Berry White ??❤️#bettywhite #rip #love @ San Francisco, Californie https://t.co/sbZkFTsOqz – TheMelissaReese (@TheMelissaReese) 31 décembre 2021

RIP Reine Betty White. Tu étais le plus grand. #BettyWhite pic.twitter.com/yI6or3eXoF – Todd Dammit Kerns (@todddammitkerns) 31 décembre 2021

Je tenais vraiment à ce qu’elle y parvienne ? #RIP Reine. ? https://t.co/r2gfc8rxFJ — Gnudz craint que la démocratie ne soit en déclin. ? (@TheGnudz) 31 décembre 2021

