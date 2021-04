Les rockers réagissent au verdict de culpabilité de Derek Chauvin

Todd La Torre (QUEENSRŸCHE), Vernon Reid (COULEUR VIVANT), Mark Morton (AGNEAU DE DIEU), Robb Flynn (TÊTE DE LA MACHINE), Zach Myers (SHINEDOWN), Piggy D. (ROB ZOMBIE), et Ice-T (BODY COUNT) font partie des musiciens qui ont réagi sur les réseaux sociaux à la nouvelle que le jury a retrouvé un ancien policier Derek Chauvin coupable de tous les chefs d’accusation dans le meurtre de George Floyd mai dernier.

Après des heures de délibérations du jury, l’homme de 45 ans a été reconnu coupable de meurtre au deuxième et troisième degrés et d’homicide involontaire coupable au deuxième degré.

Le 25 mai 2020, Floyd, un homme noir de 46 ans, a été tué dans un incident filmé. Chauvin s’est agenouillé sur son cou pendant près de dix minutes Floyd a été menotté après que la police a répondu à un rapport selon lequel Floyd utilisé un faux billet de 20 $. ChauvinLes avocats de la société ont fait valoir qu’il avait suivi sa formation de la Département de police de Minneapolis dans l’utilisation d’une «technique de contention maximale» et l’a fait par crainte que Floyd pourrait se blesser ou blesser les agents qui luttent pour l’arrêter. L’avocat a également cité l’autopsie réalisée le Floyd qui a trouvé du fentanyl et de la méthamphétamine dans son système, une combinaison de médicaments qui, selon l’avocat, est connue sous le nom de speedball.

Quelques jours après Floydla mort de Reid pris à son Twitter d’écrire: “De tous les meurtres extrajudiciaires enregistrés par la police sur téléphone portable, le meurtre de George Floyd est l’exercice le plus dépravé de mépris méprisant de la vie humaine que j’aie jamais vu. La prochaine fois que vous le verrez – si vous pouvez l’estomac – faites attention à la posture de la main dans la poche. “

Qu’est-ce que j’ai dit? !!! https://t.co/JcIBcouOB6 – Vernon Reid (@ vurnt22) 20 avril 2021

Coupable – Couleur vivante (@LivingColour) 20 avril 2021

pic.twitter.com/sfHxpw46kJ – ICE T (@FINALLEVEL) 20 avril 2021

Ce moment où vous réalisez … https://t.co/sbUrMwDU2T – ICE T (@FINALLEVEL) 20 avril 2021

Grands verdicts !!! Enfin justice est rendue. – Todd La Torre (@ToddLaTorre) 20 avril 2021

La justice a prévalu. #Les vies des Noirs comptent – Andy Biersack (@andyblack) 20 avril 2021

Pas de putain de merde. Heureux que nos yeux ne se trompent pas. – Brian Posehn (@thebrianposehn) 20 avril 2021

Je me sens comme un oiseau pic.twitter.com/Do5tIA7rm3 – Stephen Perkins (@stephenperkins) 20 avril 2021

?????? – Nick Martin (@nodirectioncasa) 20 avril 2021

Reposez-vous au pouvoir George Floyd! – Sam Carter (@samarchitects) 20 avril 2021

La justice pour l’Amérique noire est la justice pour toute l’Amérique ?? – Comte D. (@PiggyD) 20 avril 2021

?? ❤️ ?? – Mark Morton ?? (@MarkDuaneMorton) 20 avril 2021

Cela semble approprié aujourd’hui https://t.co/af2f79mMNr – Zach Myers (@ZMyersOfficial) 20 avril 2021

?? – Robb Flynn (@TheGeneralMH) 20 avril 2021

Je vois que ROT IN HELL est tendance. Un vers le bas. ✊✊? ✊? ✊? ✊? #GeorgeFloyd #DefundThePolice – Sacred Reich (@SacredReich) 20 avril 2021

Quelle que soit votre opinion sur le verdict du procès Chauvin, il n’était à aucun moment un «bon» flic. Il avait quelque chose comme 13 plaintes déposées contre lui. Ce n’est pas le type derrière lequel vous voulez apporter votre soutien. – Article V de la Convention des États s’il vous plaît (@philthatremains) 20 avril 2021

#verdict



Tourné il y a presque un an lors des manifestations à New York. Aujourd’hui, c’est un petit pas dans la bonne direction. ?? #JusticeForGeorgeFloyd #DerekChauvinVerdict #DerekChauvinTrial #GUILTY pic.twitter.com/YDI6dW6qln – Alex Skolnick (@AlexSkolnick) 20 avril 2021

COUPABLE # JusticeForGeorgeFloyd – Rage contre la machine? (@RATM) 20 avril 2021

