Les rockers rendent hommage au meilleur bassiste de Zz, Dusty Hill

Ozzy Osbourne, Paul Stanley (EMBRASSER), Sabrer (GUNS N’ ROSES), David Coverdale (SERPENT BLANC), Puce (PIMENTS ROUGES PIQUANTS) et Billy Corgan (SMASHING PUMPKINS) font partie des rockers qui ont réagi sur les réseaux sociaux au décès de ZZ TOP bassiste Colline poussiéreuse.

colline est décédé dans son sommeil chez lui à Houston, au Texas, selon ZZ TOPle site officiel de . Il avait 72 ans.

Le ZZ TOP concert prévu hier soir (mercredi 28 juillet) à Simpsonville, en Caroline du Sud, a été annulé à la suite de collinela mort subite.

Les arrangements funéraires pour colline n’ont pas encore été annoncés publiquement.

ZZ TOP joué sans colline vendredi soir dernier (23 juillet) au Village Commons de New Lenox, Illinois, après avoir été contraint de retourner au Texas pour régler un problème de hanche. Le remplacer au concert était un technicien de guitare de longue date François Elwood.

Le 21 juillet, ZZ TOP a annulé son concert à Evansville, Indiana en raison d’un “problème de santé au sein du groupe”, selon un média local Evansville Courrier & Presse.

ZZ TOP a lancé sa dernière tournée il y a moins de deux semaines à Manchester, Iowa. Le trek, baptisé “Une célébration avec ZZ Top”, se poursuivra en août avec des dates dans le Sud, le Midwest et le Far West. À l’automne, le numéro légendaire, qui a été intronisé au Temple de la renommée du rock and roll par Keith Richards de LES PIERRES QUI ROULENT, jouera des dates dans l’Est, le Sud et dans leur Texas natal. Une résidence au Venetian Theatre de Las Vegas qui avait été reportée de l’année dernière devrait maintenant commencer début octobre. Dans la perspective de 2022, une tournée canadienne d’un océan à l’autre a été annoncée pour avril et mai.

Lorsque ZZ TOP a annoncé la tournée, colline — qui a rejoint le groupe un an après sa formation en 1969 — a commenté : “Ils ont fermé la porte juste après notre tournée du 50e anniversaire et maintenant elle est de nouveau ouverte. Nous sommes ravis de sortir et de jouer notre musique pour tout le monde.”



Repose en paix #DustyHill de @ZZTop. Mes pensées vont à @BillyfGibbons et Frank Beard et à tous les fans de #ZZTop du monde entier pic.twitter.com/FLu71RF62V – Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) 28 juillet 2021

WOW! Colline poussiéreuse. Quelle icône. Le bassiste de @ZZTop pour toujours. Tellement unique. Toujours un gentleman depuis les jours où nous avons ouvert pour eux jusqu’aux derniers jours où ils ont ouvert pour nous. Je ne sais pas quoi dire mais « Merci » et « Reposez-vous comme vous le souhaitez ! » https://t.co/tHfjLy1xbj – Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 28 juillet 2021

Tellement triste d’entendre que Dusty est décédé… Belle âme…??? pic.twitter.com/QkodF7jTKx – David Coverdale (@davidcoverdale) 28 juillet 2021

Colline poussiéreuse ? Reposez-vous dans le Rocher. Nos sincères condoléances à tous ceux qui l’ont connu et aimé @ZZTop . pic.twitter.com/ITtAw8Pjps – Ordures (@garbage) 28 juillet 2021

La famille Allman Brothers Band est attristée d’apprendre le décès récent de son compagnon de voyage musical Dusty Hill, bassiste extraordinaire de nos amis ZZ Top. pic.twitter.com/ZZqq9xSQzW – Allman Brothers Band (@allmanbrothers) 28 juillet 2021

RIP Dusty Hill pic.twitter.com/L0NNclWW0G – William Patrick Corgan (@Billy) 28 juillet 2021

Le bassiste de ZZ Top Dusty Hill est mort à 72 ans – Rolling Stone..RIP copain !! Je suis bien au-delà des mots en ce moment.. https://t.co/Yr5za5ocQL – REX BROWN (@REJASFROMTEJAS) 28 juillet 2021

Semaine difficile en musique. Mince.



#dustyhill #zztop#ripdustyhillhttps://t.co/gRKydbqTUw pic.twitter.com/XFODBiQ9sS – Alex Skolnick (@AlexSkolnick) 28 juillet 2021

Ahhhh mec, j’adore Dusty Hill. Un vrai rockeur. Quel brouilleur droit https://t.co/k6L53JlhW6 – Puce (@flea333) 28 juillet 2021

RIP Dusty Hill @ZZTop ?????? – STEPHEN E PEARCY (@StephenEPearcy) 28 juillet 2021

perdu une autre légende aujourd’hui. Colline poussiéreuse. nous nous souviendrons toujours de lui comme d’un Texan authentique avec un grand sens de l’humour et une capacité à maintenir le bas de @zztop avec un grognement. tu vas nous manquer RIP Dusty Hill https://t.co/V9RH0NJ4Am – Gilby Clarke (@gilbyclarke) 28 juillet 2021

RIP #DustyHill https://t.co/OY3RbPjqp7 – Couleur vivante (@LivingColour) 28 juillet 2021

pic.twitter.com/6YlgZdo9tR – Billy Sheehan (@BillyonBass) 28 juillet 2021

Repose en paix poussiéreux. Vous étiez unique en son genre, une légende et une âme gentille et douce. Mes condoléances à sa famille, Billy et Frank et à toute l’organisation ZZ Top. pic.twitter.com/GPbrD4ohoU – Joe Bonamassa (Officiel) (@JBONAMASSA) 28 juillet 2021