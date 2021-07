Les rockers Wanda Jackson et Joan Jett font équipe sur “C’est ce qu’est l’amour”

L’original rock’n’roll Wanda Jackson a partagé aujourd’hui (16) “That’s What Love Is”, une collaboration teintée de country avec Joan Jett et les Blackhearts de l’album Encore de Jackson, dû le 20 août via Big Machine Records/Blackheart Records.

Le nouveau morceau fait suite à la récente apparition de sa version du tube de Johnny Tillotson en 1962 “It Keeps Right On A Hurtin'”, les deux morceaux devant figurer sur ce qui sera le 32e album de Jackson. Le set a été enregistré juste avant qu’elle n’annonce sa retraite et la voit faire équipe avec Jett et son associé de longue date, Kenny Laguna, qui a produit ses albums Bad Reputation (1980) et I Love Rock ‘n’ Roll (1981).

La nouvelle version comprend également des contributions d’Elle King, Angaleena Presley, Candi Carpenter, Lori McKenna, Will Hoge, Luke Laird et Sonia Leigh. Encore est décrit comme un « dernier chapitre » dans une carrière épique cela a commencé en 1954, quand Jackson avait 16 ans. Cette année-là, elle a fait le Top 10 country avec Billy Gray sur “You Can’t Have My Love” et a continué avec des tubes de signature au tournant des années 1960 comme “Let’s Have A Fête », « Bien ou mal » et « Au milieu d’un chagrin d’amour ».

Elle a rencontré un nouveau succès dans les charts country américains au début des années 1970 et a maintenu un programme actif d’enregistrements et de tournées pendant des décennies, alors que de nouvelles générations d’artistes tels que Amy Winehouse, Adele et Jack White, qui a produit son album de 2009 The Party Ain’t Over.

«À peu près au moment où j’ai pris ma retraite de la scène et ce que je pensais être la fin de ma carrière», dit Jackson, «je me suis retrouvé à écrire des chansons avec certains des grands écrivains de Nashville. Les chansons que vous entendez sont vraiment l’histoire de ma vie. C’est la première fois que j’insère autant de ma vie personnelle dans ma musique.

«Vous aurez une image de ma jeunesse et aurez un aperçu de la proximité que mon défunt mari Wendell et moi avons eu dans notre vie ensemble. Je suis heureux de partager cela avec vous tous. Votre amour et votre soutien constants m’ont permis de traverser les hauts et les bas de ma carrière de 64 ans. Je vous aime tous et que Dieu vous bénisse.

Laguna conclut : « Le vrai rock and roll authentique est quelque chose que vous devez avoir à l’intérieur. Cela ne peut pas être enseigné, cela ne peut pas être truqué. Wanda Jackson l’a. Joan Jett l’a. Encore l’a. C’est rare.”

Précommandez Encore de Wanda Jackson, qui sortira le 20 août.