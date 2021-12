Les Rockets ont refusé de toucher le ballon afin que Kevin Porter Jr. puisse obtenir un triple-double

Cette saison ressemble déjà à une grosse corvée pour les Houston Rockets. Houston a commencé 1-1, mais a ensuite perdu 15 matchs d’affilée. Selon certaines rumeurs, l’entraîneur-chef de deuxième année Stephen Silas pourrait déjà être sur la sellette. John Wall continue d’être soutenu par l’équipe même s’il est en bonne santé et veut jouer. Les vibrations à Houston ont été décidément aigrettes toute la saison.

Mercredi dernier, les Rockets ont profité d’un énorme troisième quart-temps pour étourdir les Chicago Bulls et briser leur séquence de défaites. Lors de leur match suivant, Houston a remporté un thriller en trois prolongations contre les Charlotte Hornets. Lundi, le Thunder d’Oklahoma City est arrivé en ville et les Rockets ont fait le travail pour leur troisième victoire consécutive.

Avec le match en main à la fin du quatrième quart, les Rockets n’avaient qu’un seul objectif : obtenir Kevin Porter Jr. son premier triple-double en carrière. Alors que KPJ n’a tiré que 4 sur 17 sur le terrain, il a récolté 11 points, 11 passes décisives et neuf rebonds dans les dernières minutes du match.

Ses coéquipiers étaient tellement déterminés à lui procurer le dernier rebond dont il avait besoin pour le triple-double qu’ils ont refusé de saisir le ballon après un raté tardif de l’OKC. Porter a finalement réalisé ce qui se passait et a récupéré le ballon libre pour assurer son triple-double.

Oui, le triple-double est une réalisation statistique dépassée à ce stade et ne reflète pas tout à fait l’impact d’un joueur sur la victoire. Oui, c’est très drôle que cela se soit produit lors d’un match lorsque Porter a tiré à 23,5% depuis le terrain. Mais étant donné à quel point cette saison a déjà été mauvaise pour Houston, il y a quelque chose de gentil à propos des coéquipiers de Porter qui veulent vraiment qu’il obtienne son premier triple-double et fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour y arriver.

Quand les temps sont durs, nous voulons tous le meilleur pour nos amis. Les Rockets ont voulu créer un beau moment parce qu’ils voulaient que Kevin Porter Jr. se taille une petite tranche de bonheur dans une saison perdue. Nous aimons tout à ce sujet.

Les Rockets jouent à Oklahoma City, puis accueillent les Magic et les Pelicans lors de leurs trois prochains matchs. Cette séquence de trois victoires consécutives peut-elle se transformer en une séquence de six victoires consécutives ? Avec le pouvoir de l’amitié à leurs côtés, tout est possible.