Les Rockets sanctionnent Kevin Porter Jr. et Christian Wood pour faute professionnelle

01/04/2022 à 05:30 CET

. / Los Angeles

Les Les Houston Rockets ont sanctionné Kevin Porter Jr. et Christian Wood avec un match sans jouer lundi pour leur mauvais comportement lors du match de samedi dernier contre les Denver Nuggets. Porter Jr. et Wood ne joueront pas dans le match entre les Houston Rockets et les Philadelphia 76ers lundi.

L’entraîneur des Rockets Stephen Silas a déclaré lors d’une conférence de presse que ces sanctions sont dues à deux épisodes différents bien que les deux fassent référence à une inconduite dans le vestiaire.

Dans le cas de Porter Jr., Silas a expliqué que le joueur « a perdu le contrôle » à la mi-temps lors d’une dispute et donc l’entraîneur a estimé que « la meilleure chose pour l’équipe » serait d’être suspendu avec un match hors court. . Concernant Wood, qui est le meilleur buteur et rebondeur des Rockets, Silas a déclaré que ils ont eu « un désaccord » En ce qui concerne son retour sur le terrain pour jouer la seconde mi-temps et c’est pourquoi il a été décidé de le sanctionner également. « Mon travail consiste à tenir les gens responsables de leurs actions et à ne pas réagir de manière excessive, mais à réagir de manière appropriée », a-t-il déclaré.

Des médias comme ESPN ou . ont publié ces derniers jours différentes informations sur ce qui s’est passé dans les vestiaires de Houston. Selon ses sources, Porter Jr. a quitté le stade à la mi-temps après se disputer avec John Lucas, entraîneur adjoint des Rockets. Pour sa part, Wood a été remplaçant dans le match contre les Nuggets après n’a pas assisté aux tests quotidiens de coronavirus auquel la liste des Rockets doit se soumettre chaque jour. Cela a forcé le report de la séance de tir prévue par l’équipe. Pendant le match, Wood n’était pas très disposé à entrer sur le terrain et n’a fini par jouer que 8 minutes en première mi-temps au cours desquelles il n’a marqué aucun point (il n’a pas sauté sur le terrain lors des deux derniers quarts).

Les Rockets occupent le dernier rang de la Conférence Ouest avec un record de 10 victoires et 27 défaites.