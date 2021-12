Les Rockettes annulent le reste de la saison 2021 en raison d’une épidémie de COVID

le fusées annulent le reste de leurs performances en 2021 car COVID fait à nouveau des ravages à New York.

L’incontournable de Radio City dit qu’ils ne peuvent tout simplement pas continuer leur spectacle de Noël en raison des « défis croissants de la pandémie ». Ces défis incluent une épidémie de COVID au sein de l’équipe de production, ainsi que des musiciens de l’orchestre … y compris une série de cas révolutionnaires.

Les Rockettes avaient un grand spectacle prévu pour vendredi soir, mais après avoir eu la hache, les gens à l’extérieur de la salle à Midtown Manhattan auraient pleuré, et maintenant toute la saison est de 86 ans.

Le Rockette’s Christmas Spectacular est une tradition des fêtes dans la Grosse Pomme, où les cas de COVID atteignent des sommets quotidiens et battent des records même si nous sommes près de 2 ans après le début de la pandémie.

Alors que les choses semblaient revenir à la normale dans le monde du divertissement, les événements sont supprimés à gauche et à droite et les équipes sportives professionnelles et universitaires sont confrontées à des épidémies qui dérangent. leurs horaires de match.

Les Rockettes disent que des remboursements seront accordés à tous ceux qui ont acheté des billets … et ils ont hâte d’accueillir à nouveau des foules en 2022.