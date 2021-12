L’emblématique compagnie de danse Rockettes a annoncé que le coronavirus les avait contraints à annuler le reste de leurs spectacles cette année.

« Nous regrettons de ne pas pouvoir continuer le Spectacle de Noël cette saison en raison des défis croissants de la pandémie », a déclaré le groupe dans un communiqué vendredi. « Nous espérions pouvoir traverser la saison et nous sommes honorés d’avoir accueilli des centaines de milliers de fans dans plus de 100 spectacles au cours des sept dernières semaines. Nous avons adoré ramener cette chère tradition qui aide à inaugurer la saison des vacances à New York City et j’ai hâte d’accueillir les fans au Radio City Music Hall en 2022. »

NEW YORK, NEW YORK – 30 NOVEMBRE: Radio City Rockettes se produit lors de la 89e pré-bande annuelle d’éclairage de l’arbre de Noël du Rockefeller Center au Rockefeller Center le 30 novembre 2021 à New York. (Photo de James Devaney/GC Images)

MAMAN PRÉSERVE L’ARBRE DE NOL SON FILS DÉCORÉ AVANT SA MORT

LE MUSÉE DE LA BIBLE D’ALLEMAGNE MET EN JEU PRÉSENTANT JÉSUS COMME TRANSGENRE, SEMAINES AVANT NOL

Les détenteurs de billets recevront des remboursements pour les spectacles annulés, selon MSG Entertainment, mais certains sur les réseaux sociaux ont exprimé leur frustration face à l’avis tardif et à la mauvaise communication.

DOSSIER – En ce mercredi 19 janvier 2005, photo d’archive, les Rockettes se produisent lors du concert Celebration of Freedom sur l’Ellipse, avec la Maison Blanche en arrière-plan à Washington. Les Radio City Rockettes ont été chargées de danser lors de l’investiture du président élu Donald Trump en janvier 2017. (The Associated Press)

« Pour le moment, je n’ai même pas reçu d’e-mail m’informant qu’ils ont annulé », a déclaré à Fox News Allie Reitnauer, qui avait deux billets pour l’émission du samedi soir. « Je viens de voir le post sur les réseaux sociaux. »

Reitnauer dit qu’elle se rend au spectacle depuis le Massachusetts et qu’elle ne peut pas annuler son hôtel à ce stade car son séjour est dans les 24 heures. De plus, elle dit que sa fille de 11 ans qui aime danser et danser 4,5 heures par semaine a pris le vaccin contre le coronavirus afin qu’elle puisse assister au spectacle, seulement pour l’annuler.

« Le manque de communication est ce qui est triste », a déclaré Reitnauer. « Ils ont désactivé les commentaires afin que vous ne puissiez pas poser de questions sur le message de clôture initial. »

Ce n’est que la deuxième fois depuis 1933 que les Rockettes annulent une saison plus tôt et l’annonce intervient alors que la variante omicron se répand à New York et dans le reste du pays.

Un travailleur de la santé administre un test Covid-19 par écouvillon nasal sur un site de test mobile dans le quartier de Times Square à New York, États-Unis, le dimanche 5 décembre 2021. Cinq mois après que le président Joe Biden a déclaré que les États-Unis étaient sur le point de en battant Covid-19, le virus menace une résurgence hivernale à travers le pays avec la variante omicron menaçant d’alimenter un nombre de cas déjà élevé. (Jeenah Moon/Bloomberg via .)

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les réseaux sociaux ont réagi rapidement.

Alors que seuls quelques cas de la variante omicron ont été confirmés jusqu’à présent dans la ville, les responsables fédéraux de la santé estiment qu’elle représente déjà environ 13% des cas de virus dans la région qui comprend New York et le New Jersey.

L’État de New York a signalé près de 18 300 nouveaux cas de virus mercredi, le troisième total le plus élevé pour une seule journée depuis que les tests COVID-19 sont devenus largement accessibles au public au printemps 2020. Près de 83 000 personnes ont été testées positives au cours des sept jours. période qui s’est terminée mercredi, le plus grand nombre pour une telle période depuis janvier dernier.

Breck Dumas et Associated Press de Fox News ont contribué à ce rapport