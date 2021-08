Les rockeurs réagissent à la mort de Charlie Watts

Paul Stanley (EMBRASSER), David Coverdale (SERPENT BLANC), Tom Morello (RAGE CONTRE LA MACHINE), Perry Farrell (LA DÉPENDANCE DE JANE) et Rob Zombie font partie des rockeurs qui ont réagi sur les réseaux sociaux au décès de LES PIERRES QUI ROULENT le batteur Charlie Watts.

Wattsla mort de a été confirmée par son publiciste Bernard Doherty, qui a déclaré dans un communiqué : « C’est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès de notre bien-aimé Charlie Watts. Il est décédé paisiblement dans un hôpital de Londres plus tôt dans la journée, entouré de sa famille.

“Charlie était un mari, un père et un grand-père chéri et aussi en tant que membre de LES PIERRES QUI ROULENT l’un des plus grands batteurs de sa génération. Nous demandons gentiment que la vie privée de sa famille, des membres du groupe et de ses amis proches soit respectée en cette période difficile.”

Plus tôt ce mois-ci, il a été annoncé que Watts ne rejoindrais pas LES PIERRES QUI ROULENT lors de leur tournée d’automne aux États-Unis afin de se remettre d’une procédure médicale non divulguée. Le remplacer pendant le trek, qui devait débuter le 26 septembre à Saint-Louis, était censé être son “grand ami” Steve Jordan.

“Pour une fois, mon timing a été un peu décalé” Watts a déclaré dans un communiqué annonçant son absence du trek. “Je travaille dur pour être en pleine forme mais j’ai accepté aujourd’hui sur les conseils des experts que cela prendra un certain temps. Après toutes les souffrances des fans causées par COVID, je ne veux vraiment pas que les nombreux fans qui détiennent des billets pour cette tournée d’être déçu par un autre report ou annulation. J’ai donc demandé à mon grand ami Steve Jordan pour me remplacer.”

Même si Watts n’était pas membre fondateur de LES PIERRES, il faisait partie du groupe depuis janvier 1963.

Il a lutté contre le cancer de la gorge en 2004, mais a obtenu le feu vert après avoir subi deux opérations.

Antérieur à Charliela mort, le “Pas de filtre” La tournée, qui devait initialement avoir lieu l’année dernière, devait frapper 15 villes de septembre à novembre.



Paul sur Charlie Watts ❤️ pic.twitter.com/rn2elK6cFE – Paul McCartney (@PaulMcCartney) 24 août 2021

#Que Dieu bénisse Charlie Watts tu vas nous manquer homme paix et amour à la famille Ringo ?✌️?❤️??☮️ pic.twitter.com/3tSFg7EMQG – #RingoStarr (@ringostarrmusic) 24 août 2021

Une journée bien triste. Charlie Watts était le batteur ultime. Le plus stylé des hommes, et une compagnie si brillante. Mes plus sincères condoléances à Shirley, Seraphina et Charlotte. Et bien sûr, les Rolling Stones. @therollingstones #CharlieWatts #RIP pic.twitter.com/9rjSSgioZL – Elton John (@eltonofficial) 24 août 2021

Un homme très bien et doué… animant l’un des plus beaux groupes de rock de l’histoire… Une autre belle âme… Merci, Charlie… XXX???XXX Le batteur des Rolling Stones Charlie Watts décède à l’âge de 80 ans – https://t.co/n0LS8f8NHj https://t.co/FqHUbukpER – David Coverdale (@davidcoverdale) 24 août 2021

Le batteur des Rolling Stones Charlie Watts décède à l’âge de 80 ans https://t.co/LUVShR1yaM via @YahooNews AWFUL NEWS. L’une des véritables icônes intemporelles et l’épine dorsale des Stones. Difficile d’imaginer la perte. Donc très triste. – Paul Stanley (@PaulStanleyLive) 24 août 2021

Homme… ? @RollingStones #charliewatts https://t.co/HJogEpKEc0 – Charlie Benante (@skisum) 24 août 2021

RIP Charlie Watts pic.twitter.com/wOaM05p7Fe – William Patrick Corgan (@Billy) 24 août 2021

C’est une terrible nouvelle. https://t.co/NcAvrExnNo – Joe Bonamassa (Officiel) (@JBONAMASSA) 24 août 2021

RIP Charlie Watts, une vraie légende. https://t.co/eqFQ9r1scp – Saxon (@SaxonOfficial) 24 août 2021

RIP CHARLIE WATTS – Liam Gallagher (@liamgallagher) 24 août 2021

Les batteurs sont les individus les plus pris au piège. Bien qu’ils soient les plus bruyants, ils sont les derniers à être entendus. Ils ont des insécurités dues au fait que tout le monde leur tourne le dos. C’est là que réside le secret du groupe ; il n’y a pas de grandeur – sans un grand batteur. RIP Charlie Watts pic.twitter.com/sAcE7SYiBY – Perry Farrell (@perryfarrell) 24 août 2021

Le rock n roll ne serait pas du rock n roll sans le rythme, le style, le VIBE de cet incroyable musicien. Rest In Peace #CharlieWatts, l’un des plus grands et des plus importants architectes de la musique que nous aimons. pic.twitter.com/xEfzaSLCba – Tom Morello (@tmorello) 24 août 2021