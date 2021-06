Les rockeurs réagissent à la mort de l'ancien chanteur de SKID ROW, JOHNNY SOLINGER

michael doux (STRYPER), Todd Kerns (SLASH AVEC MYLES KENNEDY ET LES CONSPIRATEURS), Rachel Bolan (LIGNE DE DRAPAGE) et Colline Scotti (SKID ROW) font partie des rockeurs qui ont réagi au décès de Johnny Solinger, RANGÉE DE DÉPANNAGEle chanteur le plus ancien de . Le rockeur né en Arkansas est décédé samedi 26 juin à l’âge de 55 ans.

Solinger rejoint RANGÉE DE DÉPANNAGE lors de sa reformation en 1999, après une interruption de trois ans, remplaçant l’ancien chanteur du groupe, Sébastien Bach. Il était membre de RANGÉE DE DÉPANNAGE de 1999 à 2015, et est apparu sur le “Peau épaisse” et “Révolutions par minute” albums, ainsi que les “Rébellion du monde unie” et “L’ascension de l’armée de la damnation” EP.

Il y a plus d’un mois, Solinger a annoncé qu’il souffrait d’une insuffisance hépatique. Dans une publication sur les réseaux sociaux à l’époque, il a demandé aux fans leur soutien, expliquant “comme pour la plupart des musiciens, je n’ai pas d’assurance maladie”.

RANGÉE DE DÉPANNAGE partagé les nouvelles de Solingerpasse en écrivant : « Nous sommes attristés d’apprendre la nouvelle de notre frère Johnny Solinger. Nos pensées vont à sa famille, ses amis et ses fans. Godspeed Singo. Dire bonjour à Décousu pour nous.”

Dans un article séparé sur son Instagram, Bolan a dit: “RIP Singo. Offrez-vous une part de tarte avec Décousu.”

Kerns posté plusieurs photos de lui avec Solinger, et il a inclus le message suivant : « Profondément attristé d’apprendre le décès de mon frère dans la musique Johnny Solinger“, a-t-il écrit. “Il était un grand éclair de vie audacieux. Il nous manquera beaucoup. Gardez le micro au chaud pour moi quand je serai là-haut afin que nous puissions à nouveau rocker ensemble. »

michael doux de rockeurs ouvertement chrétiens STRIPE envoyé des prières à SolingerLa famille, les amis et les fans de , écrivant: “Que Dieu vous bénisse Johnny et que Dieu vous tienne dans ses mains pour toute l’éternité.”

Solinger actrice aurait été mariée Paula Marcenaro en 2011. Elle a annoncé sa mort samedi en écrivant : “Johnny a passé. Je lui tenais la main. Il est parti en paix.”

Solinger a été licencié par RANGÉE DE DÉPANNAGE en avril 2015 et remplacé par TNT chanteur Tony Harnell. Tony a quitté le groupe seulement huit mois plus tard, et a été remplacé par le chanteur britannique d’origine sud-africaine ZP Coeur, qui a déjà dirigé FORCE DU DRAGON, CHAR et JE SUIS JE.

Fin 2019, Solinger a subi des blessures dans un accident de voiture et a été contraint de reporter certaines de ses expositions solo.



Johnny est décédé. Je lui tenais la main. Il est parti en paix. Merci à tous.



Je vais faire une pause mais sachez que je suis éternellement reconnaissant pour votre amour. Publié par Paula Marcenaro le samedi 26 juin 2021

J’ai pris la décision de passer aux soins de confort. Il est temps de le laisser partir en paix.



Je vous remercie tous infiniment… Publié par Paula Marcenaro le samedi 26 juin 2021

Mettre à jour. Pas la meilleure nouvelle… quoi qu’il arrive, ça arrivera bientôt. Malheureusement, il y a du liquide dans ses poumons… Publié par Paula Marcenaro le mardi 22 juin 2021

Je suis assis ici avec le cœur lourd en apprenant la nouvelle de mon frère de Skid Row, John “Johnny Singo” Solinger. Un grand humain, A… Publié par Phil Varone le samedi 26 juin 2021

Désolé d’apprendre le décès de Johnny Solinger. Beaucoup de prières et de pensées à la famille, aux amis et aux fans de Johnnys dans le monde entier ? Que Dieu vous bénisse Johnny et que Dieu vous tienne dans ses mains pour l’éternité ?? Publié par Michael Sweet le samedi 26 juin 2021

RIP Johnny Solinger. Tu nous manques frère. Fier d’avoir bercé avec toi. Voici quelques souvenirs. Publié par Raiding The Rock Vault le samedi 26 juin 2021

Profondément attristé d’apprendre le décès de mon frère dans la musique Johnny Solinger



Il était un grand éclair de vie audacieux. Il sera… Publié par Todd Kerns le samedi 26 juin 2021

Tellement triste d’apprendre le décès de l’ancien chanteur de Skid Row Johnny Solinger. Un gars adorable, un paquet de rires et des tuyaux vocaux tueurs. Repose en paix Johnny ! ???? Publié par Tony Franklin le samedi 26 juin 2021

Repose en paix à notre bien-aimé Johnny ?. Je chérirai l’heure de conversation que nous avons eue le mois dernier, parlant de sauvetage… Publié par Michael T. Ross le samedi 26 juin 2021

Nous étions tristes d’apprendre le décès de Johnny Solinger (officiel) ce soir avant notre spectacle dans le nord-ouest de l’Indiana… Nous vous envoyons ceci …. Repose en paix.. Publié par CHEAP THRILL le dimanche 27 juin 2021

Repose en paix Johnny Solinger…. C’était génial de partager la scène avec toi et j’ai toujours adoré tes posts montrant tes aventures de pêche… tu vas me manquer mon pote  ? Publié par Alex Grossi le samedi 26 juin 2021

Johnny Solinger est mort.



Je viens de me réveiller et j’ai reçu le message.



L’ancien chanteur de mon groupe préféré SKID ROW est décédé… Publié par Andy Brings le samedi 26 juin 2021