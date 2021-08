Les Rockies et les Cubs se séparent des jeux doubles

26/08/2021 à 7h45 CEST

Le Ranger Patrick Wisdom a frappé un circuit de trois points pour briser l’égalité en cinquième manche, et Les Cubs de Chicago battent les Rockies du Colorado 5-2 dans le premier match d’un programme double. Chicago a remporté son deuxième match consécutif au “Wrigley Field” après une séquence de 13 défaites consécutives à domicile, un record d’équipe. Chicago a une fiche de 4-4 au total après une séquence de 12 matchs avec coup sûr. Wisdom (21) a frappé un curseur à 1-1 sur le partant Austin Gomber dans les gradins du champ gauche. Le voltigeur a commencé la saison avec quatre circuits en 48 matchs en trois saisons avec les Cardinals de St. Louis, les Texas Rangers et les Cubs.

La victoire a été attribuée au partant Codi Heuer (5-2) en une et une troisième manche. Les Rocheuses ont perdu contre Gomber (9-8) en 4 manches 2/3 et ont perdu trois matchs consécutifs après une séquence de cinq victoires consécutives.

Le frappeur de pincement Ryan McMahon a frappé des quatre coins en 10e manche et a scellé la victoire pour les Rocheuses, qui ont battu les Cubs 13-10 dans le deuxième match. Les Rocheuses ont ainsi divisé le match après avoir perdu le premier match.

En début de 10e manche, McMahon (19 ans) a fait rebondir le ballon hors du terrain avec un porteur de ballon et a scellé la neuvième victoire du Colorado.

Au monticule, la victoire a été créditée par le relève Ben Bowden (3-2) en une et une troisième manche. Pour les Cubs, la défaite a été imputée par le plus proche Jake Jewell (0-2) en une manche.

Bregman revient et scelle le triomphe des Astros

Le joueur de troisième but Alex Bregman a réussi deux coups sûrs et un point produit lors de sa première action en plus de deux mois, et a marqué le point gagnant au 10e sur un Groundout du ranger Jake Meyers pour mener à Les Astros de Houston remportent une victoire 6-5 sur Kansas City. Houston a remporté deux des trois de cette série après avoir perdu trois des quatre contre les Royals la semaine dernière à Kansas City.

En attaque, le frappeur désigné cubain Yordan Álvarez (26 ans) a frappé l’autre côté de la clôture en quatrième manche en se connectant contre les lancers du partant Mike Minor, sans coéquipiers devant. Le receveur portoricain Martín Maldonado (10) a également fait sauter le bâton contre Minor, faisant rebondir le ballon à travers le mur en troisième manche, seul. La victoire a été attribuée au plus proche Kendall Graveman (5-0) dans un épisode.

Pour les Royals, le joueur de deuxième but Whit Merrifield (9) a frappé un grand chelem en septième manche, avec deux retraits en manche, tandis que le frappeur désigné vénézuélien Salvador Pérez (34) a également lancé le ballon en quatrième manche, lorsqu’il a trouvé des terrains. du partant Lance McCullers. Avec ses coups de circuit, Pérez tente de se lancer dans la compétition des meilleurs coups de circuit des Ligues majeures, une section dirigée par le Japonais Shohei Ohtani, avec 40 circuits. Pour le moment, Pérez est à la troisième place de cette liste. Le Vénézuélien a prolongé son record de carrière avec son 34e home run.

La défaite a été imputée par le plus proche dominicain Joel Payamps (0-3) en un tiers de manche.

Dominicain Mejía frappe un home run et pousse la victoire des Rays

Le receveur dominicain Francisco Mejía a réussi le coup de circuit décisif de trois points en neuvième manche et les Rays de Tampa Bay ont battu les Phillies de Philadelphie 7-4 en match de série interligue. Avec leur victoire, les Rays s’imposent comme les leaders de la division Est de la Ligue américaine. Mejia (6) a frappé des quatre coins en début de neuvième manche, trouvant le streamer du partant Zack Wheeler sans retrait dans la manche. Avec son coup sûr de 409 pieds au champ droit, le Dominicain a envoyé le joueur de premier but cubain Yandy Díaz et les rangers Kevin Kiermaier au buzzer.

La recrue Wander Franco a réussi deux coups sûrs pour prolonger sa séquence de coups sûrs à 26 pour les Rays, qui ont remporté huit des neuf et augmenté leur meilleur record de la ligue à 79-48. Tampa Bay a avancé de 4,5 matchs devant les Yankees de New York pour la deuxième place de la division.

La victoire a été créditée au plus proche Collin McHugh (5-1) en deux manches. Pour les Phillies, la défaite a été remportée par Wheeler (10-9) en huit épisodes.

Les Phillies, qui ont perdu six sur huit, ont cinq matchs de retard sur les Braves d’Atlanta dans l’Est de la NL. Philadelphie a une fiche de 4-10 depuis qu’elle a remporté huit de suite plus tôt ce mois-ci.

Woodruff en retire 10 et les Brewers étendent leur avance

Ranger Brandon Woodruff a retiré 10 frappeurs sur des prises en six manches sans but et Les Brewers de Milwaukee ont battu les Reds de Cincinnati 4-1. Avec leur victoire, les Brewers étendent leur avance de NL Central sur les Reds à 9,5 matchs. Woodruff (8-7). coups sûrs et a retiré 13 frappeurs consécutifs au cours d’un tronçon.

Pour les Reds, la défaite a été remportée par le partant dominicain Luis Castillo (7-13) en 6 1/3 de manches.

Reyes frappe un long circuit et donne la victoire aux Indiens

L’attaquant désigné dominicain Franmil Reyes a frappé un circuit de 451 pieds dans les gradins du champ gauche, l’un des quatre circuits en solo de les Indians de Cleveland, qui ont battu les Texas Rangers 7-2. Reyes (23 ans) a fait rebondir le ballon de l’autre côté de la clôture à la septième manche, sans coureurs devant, alors qu’il poursuivait les tirs du plus proche Wes Benjamin.

La victoire a été attribuée au partant Zach Plesac (8-4) en cinq 2/3 de manches. Pour les Rangers, la défaite a été imputée par le partant Jake Latz (0-1) dans un épisode de quatre et deux tiers.

Les Rangers ont été contraints de faire un certain nombre de changements d’alignement ces derniers jours. Le receveur Jonah Heim, les joueurs de champ intérieur Charlie Culberson et Brock Holt, et les droitiers Drew Anderson et Mike Foltynewicz étaient auparavant placés sur la liste covid-19. Le droitier Spencer Howard n’est pas non plus avec l’équipe en raison des protocoles de santé et de sécurité.

Crawford remporte la victoire pour les leaders, les Giants

L’arrêt-court Brandon Crawford a réussi un doublé RBI, un sommet en carrière et les Giants de San Francisco ont battu les Mets de New York 3-2. Avec leur victoire, les Giants se sont améliorés à 4-1 contre les Mets au cours des 10 derniers jours. Les Giants ont remporté 21 des 28 matchs alors qu’ils tentent de repousser les Dodgers de Los Angeles pour le meilleur record de la NL West et de la Major League Baseball. San Francisco a mené Los Angeles par 2,5 matchs pour commencer la journée de mercredi.

En début de septième manche, Crawford a doublé dans le champ droit profond et a produit le point gagnant avec Dickerson.

Sur le monticule, le triomphe a été crédité par le soulagement de Tony Watson (5-3) dans un épisode. Pour les Mets, la défaite a été portée par le partant Taijuan Walker (7-9) en six manches.

New York a perdu pour la dixième fois en 12 matchs, tous contre les Dodgers et les Giants. Après avoir mené l’Est de la NL pendant près de trois mois, les Mets avaient 6,5 matchs de retard sur les Braves, leaders de la division.

Le Mexicain Kirk et les Blue Jays ont battu les leaders White Sox

Le receveur mexicain Alejandro Kirk a brisé l’égalité au tableau avec un simple RBI en huitième manche et Les Blue Jays de Toronto ont battu les White Sox de Chicago 3-1. Le neuvième Chicago, leader de la Ligue américaine, a perdu pour la quatrième fois en cinq matchs. En fin de huitième manche, Kirk a marqué au centre du terrain et a envoyé le ranger dominicain Teoscar Hernandez au buzzer avec le point qui a scellé la victoire de Toronto.

Sur la butte la victoire a été créditée par le relais Tim Mayza (4-1) dans un épisode. Après que le partant des Blue Jays Robbie Ray ait égalé son record en carrière en retirant 14 prises sur des prises en sept manches, Mayza a obtenu un huitième parfait et Jordan Romano a terminé pour son 13e arrêt en 14 occasions. Pour les White Sox la défaite a été emportée par le relève Aron Bummer (2-5) dans les deux tiers de la manche.