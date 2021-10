Les rois battent les soleils à Phoenix

28/10/2021 à 7h50 CEST

.

L’attaquant Harrison Barnes a marqué le triple qui a scellé la victoire et le gardien des Bahamas Buddy Hield est sorti du banc et a marqué 26 buts pour les Sacramento Kings, qui ont battu les Phoenix Suns 107-110 sur la route. Avec une seconde à faire, De’Aaron Fox a lancé une courte passe à Barnes, qui était bien protégé par Devin Booker. Barnes a sauté, tourné et s’est envolé sur le bras tendu de Booker pour le tir gagnant. Les Kings menaient jusqu’à 13 points au quatrième quart, mais les Suns ont récupéré tard.

Harrison Barnes a failli obtenir un double-double avec 27 points et neuf rebonds et DeAaron Fox a récolté 18 points et neuf passes décisives. Le Portoricain Maurice Harkless, débutant comme titulaire, a marqué deux points en 25 minutes de jeu en marquant 1 des 3 tirs du terrain, a pris trois rebonds et a donné une passe décisive.

Pour les Suns, Booker a contribué 31 points en tant que meilleur buteur de l’équipe. DeAndre Ayton a réalisé un double-double de 21 points et 21 rebonds et Mikal Bridges en a marqué 15.

Les Suns, qui ont une fiche de 1-3 après avoir atteint les finales NBA la saison dernière, ont des attentes similaires cette saison avec essentiellement la même équipe, mais ils ont eu une nuit froide sur les tirs à longue distance, terminant 6 sur 22 par derrière.

Le Heat bat les Nets

Le pivot Bam Adebayo avait 24 points et neuf rebonds en tant que meilleur pourvoyeur de le Miami Heat, qui a battu les Brooklyn Nets décimés 93-106 sur la route. Mené par Adebayo, le Heat a remporté la première des quatre rencontres de saison régulière entre les rivaux de la Conférence Est. En attaque, il avait le soutien de Jimmy Butler, qui avait un double-double de 17 points et 14 rebonds, tandis que PJ Tucker marquait 15 points et jouait une excellente défense avec sept balles attrapées sous les cerceaux et donnait deux passes décisives.

Les Nets ont alterné défaites et victoires lors des cinq premiers matchs de la saison et ont vu leur marque chuter à 2-3 après avoir dû jouer sans le meneur vedette Kyrie Irving, qui s’est séparé de l’équipe en ne voulant pas se faire vacciner contre le covid- 19 . Encore une fois, l’attaquant des étoiles Kevin Durant a été le meilleur buteur des Nets, inscrivant un double-double de 25 points et 11 rebonds qui n’a pas empêché la défaite de l’équipe de Brooklyn. L’attaquant Joe Harris a récolté 15 points et James Harden a récolté 14 points pour l’équipe de Brooklyn, mais il n’est toujours pas un facteur gagnant pour les Nets et il n’est pas non plus au niveau des étoiles. Harris a réussi 5 triples sur 11 et avec son troisième du match, il a dépassé Jason Kidd en tant que leader de la franchise dans les paniers marqués de l’extérieur du périmètre.

Le duo Durant-Harden a combiné 25 des 51 points de Brooklyn dans la première moitié du match. Durant a également pris huit rebonds, tandis que Harden a ajouté trois rebonds et trois passes décisives, mais dans la dernière ligne droite, ils ont été devancés par le Heat dans toutes les facettes du match.

Trae Young garde les gagnants des Hawks et les perdants des Pélicans

Le meneur Trae Young a récolté 31 points et a mené l’attaque équilibrée du Hawks d’Atlanta qui avait quatre titres avec des nombres à deux chiffres et les a aidés à battre les pélicans de la Nouvelle-Orléans 99-102 à l’extérieur. Le match était à égalité à 98 quand Ingram a tenté un 3 points pour donner un avantage à l’équipe, mais a raté le tir. Dans la victoire, les Hawks ont capitalisé sur 21 rebonds offensifs pour contenir les Pélicans. Les Hawks débutent la saison avec trois victoires lors de leurs quatre premiers matchs. L’attaquant John Collins a obtenu un double-double de 16 points et 12 rebonds et l’attaquant DeAndre Hunter a récolté 13 points pour l’équipe d’Atlanta.

L’équipe de la Nouvelle-Orléans est toujours incapable de suivre dans la dernière ligne droite des matchs et bien qu’ils aient eu trois joueurs qui ont atteint des chiffres à deux chiffres à la fin, ils n’ont pas marqué les buts décisifs. Le meneur Devonte Graham, l’une des nouvelles acquisitions des Pélicans pendant la pause estivale, a récolté 21 points, ce qui lui a permis de devenir le leader de l’équipe. L’attaquant Brandon Ingram a ajouté 20 points et le centre lituanien Jonas Valanciunas a terminé avec un double-double de 16 points et 15 rebonds.

Le joueur espagnol Willy Hernangómez n’a pas joué par décision de l’entraîneur La recrue des pélicans Willie Green, toujours sans l’ancien joueur du Real Madrid. La Nouvelle-Orléans a perdu quatre de ses cinq premiers matchs sans l’attaquant vedette Zion Williamson, qui se remet d’une opération au pied droit lors de la dernière intersaison.

VanVleet mène la première victoire des Raptors à domicile en 20 mois

Le gardien Fred VanVleet a réalisé un double-double de 26 points, son meilleur record de la saison et 10 rebonds, ses meilleurs chiffres en tant que professionnel, dans l’attaque de les Raptors de Toronto, qui ont battu les Indiana Pacers 118-100. Avec leur victoire, les Raptors se sont imposés à domicile pour la première fois en 20 mois, et ont signé leur première victoire en quatre tentatives cette saison. La précédente victoire à domicile des Raptors avait eu lieu le 23 février 2020, également contre les Pacers. Les restrictions de voyage liées à la pandémie de coronavirus ont obligé l’équipe à jouer à des matchs d’équipe à domicile en Floride à la fin de la saison 2019-20 et tout au long de 2020-21.

Également avec le maximum de la saison, l’attaquant anglais Og Anunoby, avec 25 points, et l’attaquant recrue Scottie Barnes, sélectionné avec le numéro quatre lors du dernier tirage universitaire, ont récolté 18 points et sept rebonds qui ont également aidé les Raptors à triompher (2-3) .

Le gardien Malcom Brogdon, l’un des trois joueurs titulaires des Pacers qui avait des numéros à deux chiffres, a terminé meilleur buteur avec 18 points, ce qui n’a pas empêché la défaite de l’équipe d’Indiana. Brogdon s’est blessé à la cuisse gauche au début du troisième quart et n’est pas revenu. L’attaquant dominicain recrue Chris Duarte a récolté 14 points et le garde de réserve Jeremy Lamb a récolté 12 points en tant que sixième joueur des Pacers, qui ont une fiche de 0-3 sur la route.

Indiana est allé 21-15 sur la route la saison dernière, le meilleur record de route dans la Conférence de l’Est.

Harrell mène les Wizards gagnants sur le banc

Le centre Montrezl Harrell est sorti du banc et a mené l’attaque avec un double-double de 25 points et 11 rebonds pour les Wizards de Washington, qui ont battu les Celtics de Boston 107-116 à domicile. Avec leur victoire, les Wizards se sont améliorés à 3-1 jusqu’à présent cette saison. L’attaquant Spencer Dinwiddie, qui a marqué 22 points, a terminé deuxième meilleur buteur de l’équipe et premier parmi les quatre partants qui avaient des numéros à deux chiffres. Dans l’attaque, il a également soutenu le gardien Bradly Beal qui a obtenu un double-double de 17 points, 10 rebonds, donné deux passes décisives et récupéré trois balles.

Le centre Daniel Gafford a dû être aidé hors du terrain au milieu du deuxième quart et il n’est pas revenu. L’équipe a déclaré qu’il avait un quadriceps droit contusionné et qu’avant de subir la blessure, il avait trois points avec quatre rebonds. Gafford est entré en collision avec l’avant-garde de Boston Jaylen Brown et est tombé au sol en tenant sa jambe. Brown a immédiatement saisi son genou droit mais est resté dans le match.

L’attaquant Jayson Tatum a récolté 23 points et a encore une fois été le meilleur buteur des Celtics. Le meneur de réserve, l’Allemand Dennis Schroder, a marqué 22 points et le centre dominicain Al Horford a contribué au double-double de 16 points et 11 rebonds, ce qui n’a pas non plus empêché la défaite de l’équipe de Boston. En 26 minutes de jeu, Horford a effectué 7 des 12 tirs sur le terrain, dont 2 des 4 triples, et a délivré quatre passes de touché. L’attaquant espagnol Juancho Hernangómez n’a pas joué en raison de la décision de son entraîneur La recrue des Celtics Ime Udoka.

Les Celtics, qui ont remporté deux victoires consécutives sur la route, cette fois à domicile, n’ont pas pu ajouter une autre victoire à leur record et sont maintenant 0-2 au TD Garden de Boston et 2-3 au total.