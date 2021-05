Les rôles de Kate Middleton et du prince William dans le mariage se sont inversés au milieu du drame de Harry | Royal | Nouvelles

L’expert royal Katie Nicholl a déclaré que la duchesse de Cambridge était devenue le «pilier de force, de guide et de mentor» pour son mari qu’il était auparavant pour elle. Mme Nicholl a ajouté que William a “eu un moment vraiment difficile” avec son jeune frère et a “vraiment lutté avec” mais Kate a “été un rocher”.

L’auteur royal a déclaré au Telegraph: «Kate a été le pilier de la force, du guide et du mentor de William qu’il a toujours été pour elle.

“Il a eu un moment vraiment difficile avec son frère, il a vraiment eu du mal avec ça et elle a été un rocher.”

Un initié royal a fait écho aux remarques de Mme Nicholl, déclarant au journal: “Ils sont tous les deux très similaires dans le sens où ce sont des gens assez timides qui ont parfois lutté avec la vie sous les feux de la rampe.

“Une grande partie de la confiance croissante de la duchesse est due à lui.

“Elle n’a jamais essayé d’être le leader et s’est toujours vue davantage dans un rôle de soutien, mais il a essayé de la pousser hors de ça à certains moments.

“Il sait ce qu’elle peut accomplir.

“Mais cela fonctionne dans les deux sens.

“Quand il traverse une période difficile, c’est elle qui l’aide à traverser ça.”

Meghan et Harry ont fait une série d’affirmations préjudiciables à propos de la famille royale lors de leur interview controversée d’Oprah Winfrey, diffusée en mars.

Harry a continué à s’en prendre à sa famille lors d’une apparition sur le podcast Armchair Expert plus tôt ce mois-ci.

Et il s’est à nouveau exprimé dans sa série documentaire Apple TV sur la santé mentale, The Me You Can’t See, pour laquelle il a fait équipe avec Winfrey.

Harry est retourné au Royaume-Uni pour la première fois depuis Megxit pour les funérailles du prince Philip le mois dernier.

Kate a été largement félicitée pour avoir agi en tant qu’artisan de la paix entre William et son jeune frère.

La duchesse a été aperçue en train de bavarder avec Harry avant de s’éloigner et de lui donner ainsi qu’à William un peu d’espace et d’intimité.