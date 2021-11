Les rôles les plus emblématiques d’Enrique Rocha – El Sol de México

Le monde du spectacle national est en deuil après le départ de « Le vilain » des feuilletons télévisés. L’acteur Enrique Rocha a commencé sa carrière d’acteur à un très jeune âge et avec une intention différente, alors qu’il étudiait architecture par l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM).

Malgré cela, le célèbre acteur qui a souffert à l’âge de 81 ans a profité de son talent, de sa présence et de sa voix iconique pour booster son carrière devant les caméras de télévision.

Avec plus de 60 ans de carrière artistique, Enrique Rocha cultivé différents rôles dans d’innombrables feuilletons, pièces de théâtre et même films animés. Ensuite, nous ferons une petite revue des plus emblématiques.

Les moments d’acteur emblématiques d’Enrique Rocha

Le surnom de ‘Le vilain‘des feuilletons, il ne l’a pas reçu pour rien, car dans sa carrière, les rôles antagonistes ont abondé.

On se souviendra de Rocha pour avoir joué l’agent du diable Lucio dans le feuilleton pour enfants de 1999 ‘Séraphin‘. Il y a des années, il portait la peau de Eladio Gomez Luna dans le feuilleton Passion et pouvoir.

L’un des rôles de méchant qui a le plus marqué l’histoire du petit écran a été sa participation en tant que » Nicolás Obregón » dans « Le privilège d’aimer’ de l’année 1998. Son interprétation dans ce rôle lui a valu le prix TV y Novelas 1999 à Meilleur acteur antagoniste.

Dans des projets plus récents, Rocha a participé à la telenovela 2019 ‘Silvia Frente Ti’ basée sur la vie et la carrière de l’actrice Silvia Pinal.

L’un de ses projets les plus ambitieux est tombé sur le feuilleton à succès pour les jeunes Rebelle, où il a donné vie aux antagonistes Léon Busdamente tout au long de sa transmission.

L’acteur mexicain était si polyvalent qu’il a même réussi à faire des adaptations en direct de Disney, alors qu’il prête sa voix pour donner vie à la panthère Bagheera dans la réadaptation du classique animé Le livre de la Jungle.

Les personnes célèbres se souviennent de leur héritage

Après avoir confirmé sa mort, différentes personnalités du monde du théâtre se sont souvenues de la mémoire de l’acteur à travers différents posts sur les réseaux sociaux.

Ses anciens collègues de la série Rebelle, Anahi, Douce Marie, Alphonse Herrera et Christophe Von UckermannIls ont dédié quelques mots au « grand Rochón ».

Jusqu’à toujours cher Rochon 🙌🏼Je me souviendrai toujours de nos discussions intenses, de tes conseils et de tes histoires qui avaient toujours de la sagesse et de l’humour et ton « wiskol » on t’aime et on se souviendra toujours de toi 😢❤️🙏🏻 un câlin au paradis pic.twitter. com/RqDwymjecu – Dulce Maria (@DulceMaria) 8 novembre 2021

Au revoir Rochon 🥃 – Alfonso Herrera (@ponchohd) 8 novembre 2021

Tu as toujours été une personne formidable avec un super ♥️. Je me souviens de votre gentillesse et de votre grand sens de l’humour avec tout le monde.

Je me souviens de nos bonnes discussions avant de monter sur scène.

Que cette agréable énergie continue dans les cieux✨✨✨

Merci ami ️ ️ ♥ ️ ♥ ️ #Enriquerocha pic.twitter.com/3Q7rnCHz96 – Chrisvonuckermann (@christopheruck) 8 novembre 2021

Quelle fortune de t’avoir rencontré… Au revoir, cher Rochon. pic.twitter.com/nNrm6QYlxl – Anahi (@Anahi) 8 novembre 2021

Daniela Romo, qui a partagé le casting avec Rocha, a posté quelques images de leurs différentes interactions, comme le feuilleton Lettres d’amour.

D’autre part, l’actrice principale Maria Sorté Elle a été émue par la nouvelle, alors qu’elle partageait avec lui des projets télévisés.

Mon cher Enrique Rocha, un collègue très professionnel et extrêmement drôle, est décédé. J’envoie mes condoléances à sa famille et à ses amis et je demande à Dieu de leur accorder cette force qui surpasse toute compréhension afin qu’ils puissent bientôt trouver la paix et le réconfort. Repose en paix. pic.twitter.com/BP4Pxkgzad – María Sorté (@msorteficial) 8 novembre 2021