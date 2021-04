Les rôles Marvel ont-ils un poids supplémentaire? Le casting du Falcon et du soldat de l’hiver a des pensées

À l’époque où Jon Favreau montait une production d’Iron Man, ou que Kenneth Branagh cherchait à faire Thor sur grand écran, une partie d’un film de Marvel Studios ressemblait probablement à «le prochain concert». Ce sont des artistes affamés, après tout, et les films de bandes dessinées à l’époque n’étaient pas des images d’événements qui définissaient le genre, comme ils le sont maintenant. Aujourd’hui, vous supposeriez qu’un nouveau rôle de Marvel a le poids des attentes, alors quand j’ai eu l’occasion d’interviewer Wyatt Russell, Erin Kellyman et Amy Aquino à propos de leur casting dans Le faucon et le soldat de l’hiver, ils ont parlé de cette pression. . Regardez leurs réponses ci-dessus.