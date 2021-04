Les rôles ont changé: Ethereum revient à ATH alors que Bitcoin s’arrête

Au cours des dernières semaines, Bitcoin a constamment surperformé Ethereum, qui a eu du mal à dépasser les 1850 dollars pendant longtemps. Pendant ce temps, la plus grande crypto-monnaie du monde progressait en ce qui concerne son prix.

Ethereum voit une vague de développements positifs

Ethereum a récemment été mis à l’honneur après que Visa a révélé qu’elle commencerait à utiliser son réseau pour traiter les transactions USDC. Cela s’est finalement produit plus tôt cette semaine, lorsque la société de cartes a traité son premier paiement crypté directement sur la blockchain Ethereum. Cette décision a signalé une adoption accrue des crypto-monnaies par un géant financier traditionnel et a augmenté le prix d’Ethereum de 5%.

Selon les développeurs de l’ETH, la mise à jour qui détruira les pièces semble particulièrement populaire auprès de la communauté, surtout après les récentes tensions avec les mineurs d’ETH.

Ethereum retourne à son ATH

Au cours des 7 derniers jours, Ethereum a augmenté de plus de 23%, commençant à 1623 $ et atteignant 2002 $ au moment de la rédaction de cet article. Pendant ce temps, le prix du BTC n’a augmenté que de 13,05% au cours de la même période, commençant à 53000 $ et atteignant 59850 $ au moment de la publication.

La croissance des ETH a progressé régulièrement, rencontrant souvent des résistances telles que 1725 dollars, 1850 dollars et 1950 dollars. Et, bien qu’ils aient généralement arrêté la progression de la pièce pendant un certain temps, l’ETH a finalement réussi à les percer jusqu’à ce qu’il revienne à 2002 $. La pièce n’est pas encore exactement à son ATH, car le prix record atteint le 20 février est de 2036 $. Cependant, il en est maintenant plus proche que jamais, et il est plus que possible que l’ETH atteigne ce niveau très prochainement, et atteindra probablement une nouvelle étape.