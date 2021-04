Les rôles royaux de la princesse Eugénie et de Béatrice «à décider» après la mort du prince Philip | Royal | Nouvelles

La princesse Eugénie, 31 ans, et la princesse Beatrice, 32 ans, ne travaillent pas dans la famille royale. Les deux sont des membres très appréciés de la famille royale, mais malgré leurs titres de princesse, ils ont été élevés en tant que citoyens privés. Par conséquent, les sœurs ont toutes deux des carrières en dehors de l’entreprise familiale et, bien qu’elles soient des habituées des événements royaux, elles n’exercent pas de fonctions officielles.

Cependant, ils détiennent un certain nombre de parrainages honorifiques avec des organismes de bienfaisance qu’ils soutiennent pendant leur temps libre.

Et après la mort du prince Philip, les petites-filles de la reine pourraient subir un changement de statut.

Le duc d’Édimbourg a organisé des centaines de patronages royaux et dans les semaines à venir, la maison royale devra décider entre quels membres de la famille Windsor répartir les postes.

Un certain nombre de membres de la famille royale pourraient être invités à se mobiliser dans les mois à venir alors que la sortie du prince Harry et Meghan Markle du giron et le retrait du prince Andrew des fonctions publiques a créé un vide au sommet.

Concernant Sophie, le rôle royal naissant de la comtesse de Wessex, Gordon Rayner, rédacteur en chef adjoint du Telegraph, a écrit: “Le départ du duc et de la duchesse de Sussex du Royaume-Uni et la retraite effective du duc d’York ont ​​laissé un trou majeur dans la liste. des membres de la famille royale disponibles pour effectuer des tâches publiques, et la comtesse a été préparée pour sortir de l’ombre dans l’année depuis «Megxit».

«Son mari, le comte de Wessex, 57 ans, devrait également augmenter son profil public alors qu’il se prépare à prendre le titre de duc d’Édimbourg lorsque le prince de Galles – qui a automatiquement hérité du titre de son père – deviendra roi.

“Des décisions devront également être prises dans les mois à venir sur les futurs rôles – le cas échéant – des princesses Béatrice et Eugénie.”

Le message émotionnel d’Eugénie était écrit comme s’il s’agissait d’une lettre à Philip et se lisait comme suit: «Très cher grand-père, ⁣ tu nous manques tous.

«Vous seriez tellement touché par tous les hommages qui ont été partagés avec moi ces derniers jours. ⁣

«Les gens se souviennent de s’être assis à côté de vous à un dîner, ou de vous avoir serré la main une fois, qui se souviennent que vous avez dit bonjour en passant, ou de ce que leur récompense DofE représentait pour eux. ⁣

«Je me souviens avoir appris à cuisiner, à peindre, à lire. Je me souviens d’avoir ri de vos blagues et de vous poser des questions sur votre vie et votre service spectaculaires dans la marine. ⁣

«Je me souviens avoir incinéré les saucisses et vous êtes venu pour sauver la situation.

“Je me souviens de tes mains et de ton rire et de ta bière préférée. ⁣

«Je me souviendrai de vous dans vos enfants, vos petits-enfants et arrière-petits-enfants. ⁣

“Merci pour votre dévouement et votre amour pour nous tous et en particulier pour Mamie, que nous nous occuperons de vous. ⁣ Avec tout mon amour ⁣ Eugénie.”