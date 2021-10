Les Rolling Stones admettent qu’ils ne pouvaient pas dire au revoir à Charlie Watts

Ronnie a révélé que le décès de Charlie était complètement inattendu, car tout le monde pensait qu’il n’aurait qu’à se remettre de l’opération chirurgicale qu’il avait subie quelques jours auparavant pour retourner au travail avec une énergie renouvelée. Aucun d’entre eux n’a pu le voir lors de sa dernière convalescence en raison du protocole de sécurité strict du centre médical, et ils ne s’attendaient pas non plus à ce que Charlie finisse par souffrir « une ou deux complications » qui ont entraîné une perte irréparable.

Bien sûr, le guitariste a pu voir son ami brièvement deux semaines avant sa mort, lorsque Charlie a été admis dans le même hôpital dans lequel Ronnie a combattu son cancer en 2020. En fait, le musicien a révélé que Charlie occupait exactement la pièce où il était pendant son séjour dans le bâtiment : une chambre maintenant appelée avec nostalgie la « suite des Rolling Stones ».

Bill Wyman, Charlie Watts, Keith Richards, Mick Jagger et Ronnie Wood. (.)

« Nous regardions les courses de chevaux à la télévision. La vérité est qu’il semblait fatigué et très fatigué de la situation. Il m’a dit: » Je pensais que je serais sorti d’ici maintenant. » Aucun de nous n’a été autorisé à entrer. Nous étions pas autorisé à entrer », a déclaré Ronnie lors d’une conversation avec le Los Angeles Times.

Pour sa part, Keith Richards Il s’est limité à exprimer dans son interview combien il lui est difficile de parler de son ami décédé.