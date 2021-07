Les Rolling Stones annoncent une tournée américaine à l’automne 2021

LES PIERRES QUI ROULENT ont annoncé les dates de rattrapage de leur tournée 2020 reportée. Le trek de 13 dates débutera le 26 septembre au Dôme de l’America’s Center à St. Louis, Missouri, et se terminera le 20 novembre au Circuit of the Americas à Austin, Texas. Sont également inclus des spectacles à Charlotte, Pittsburgh, Nashville, Minneapolis, Tampa, Dallas, Atlanta et Detroit, ainsi que trois nouvelles dates, au New Orleans Jazz And Heritage Festival le 13 octobre, à Los Angeles le 17 octobre au SoFi Stadium, et à Las Vegas le 6 novembre au Allegiant Stadium.

Les dates précédemment prévues pour Vancouver, Louisville, Cleveland et Buffalo n’ont pas pu être reprogrammées. Les fans ayant des billets pour des spectacles annulés seront contactés par Ticketmaster avec des informations sur les remboursements, et ils recevront également une éventuelle “offre prioritaire” sur les billets dans les villes voisines.

Tous les billets achetés précédemment seront honorés lors des représentations reportées.

Les billets pour les nouveaux spectacles seront mis en vente le 30 juillet.

“Je suis tellement excitée de remonter sur scène”, a déclaré le chanteur Mick Jagger a déclaré dans un communiqué, “et je tiens à remercier tout le monde pour leur patience. A bientôt !”

« Nous reprenons la route ! » guitariste ajouté Keith Richards. “On se voit là-bas!”

LES PIERRES QUI ROULENTLa tournée américaine devait initialement avoir lieu entre mai et juillet de l’année dernière, mais a été reportée en raison de la pandémie.

“Nous sommes extrêmement déçus de devoir reporter la tournée”, a déclaré le groupe à l’époque. “Nous sommes désolés pour tous les fans qui l’attendaient avec impatience autant que nous, mais la santé et la sécurité de tous doivent être prioritaires. Nous traverserons tous cela ensemble – et nous vous verrons très bientôt.”

LES ROLLING STONES “Sans Filtre” Dates de la tournée USA 2021 :

26 septembre – St. Louis, MO @ The Dome at America’s Center



30 septembre – Charlotte, Caroline du Nord au stade Bank Of America



04 octobre – Pittsburgh, Pennsylvanie @ Heinz Field



09 octobre – Nashville, TN @ Nissan Stadium



13 octobre – La Nouvelle-Orléans, LA @ New Orleans Jazz and Heritage Festival



17 octobre – Los Angeles, Californie @ SoFi Stadium



24 octobre – Minneapolis, MN @ US Bank Stadium



29 octobre – Tampa, Floride @ Stade Raymond James



02 novembre – Dallas, TX @ stade Cotton Bowl



06 novembre – Las Vegas, NV @ Allegiant Stadium



11 novembre – Atlanta, GA @ Stade Mercedes-Benz



15 novembre – Détroit, MI @ Ford Field



20 novembre – Austin, TX @ Circuit des Amériques



