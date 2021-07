Les Rolling Stones au bord de la folie

Avec leur album Out Of Our Heads de 1965, Les pierres qui roulent respiraient la confiance et ont découvert une personnalité et un panache dans leur composition qui les aideraient à devenir l’un des plus grands groupes de l’histoire. En Amérique, London Records a sorti la première version de Out Of Our Heads le 30 juillet 1965, et l’album est devenu le premier n°1 des Stones dans les charts Billboard. La version britannique, publiée par Decca Records, est sorti deux mois plus tard, le 24 septembre, et présentait des différences significatives dans la liste des pistes.

L’arrière-plan

Les Rolling Stones ont commencé comme groupe de blues en 1962, jouant dans de petites salles telles que Le Club d’Ealing à Londres, et à l’été 1965, ils étaient l’un des groupes les plus populaires du Royaume-Uni. Le 29 juillet de la même année, les Stones se rendent dans les bureaux de Decca à Londres pour signer un nouveau contrat d’enregistrement. Ils étaient avec le label depuis deux ans et avaient déjà justifié la confiance placée en eux par l’homme d’A&R Dick Rowe. Dans la salle de réunion de Decca ce jour-là se trouvait leur président, Sir Edward Lewis – alors âgé de 65 ans et un homme qui n’a jamais vraiment compris le groupe – ainsi que divers autres dirigeants.

Chaque membre du groupe a reçu un chèque de 2 500 £, en garantie des gains de sa première année ; l’accord leur a ensuite fourni dix paiements annuels de 7 000 $ de Decca Records. Le lendemain de la rencontre du groupe avec le label, sort le quatrième album américain des Rolling Stones. Out Of Our Heads a été enregistré entre novembre 1964 et mai 1965 lors de sessions aux Chess Studios à Chicago, aux Regent Sound Studios à Londres et aux RCA Studios à Hollywood.

Écoutez la version américaine de Out Of Our Heads.

La version américaine de Out Of Our Heads

La version américaine de l’album s’ouvre sur une interprétation brute de “Mercy Mercy” de Don Covay, l’une des six chansons qui figureront également sur le pressage britannique. Quatre autres chansons croisées étaient des reprises de tubes de chanteurs soul – Marvin Gaye« Hitch Hike », « That’s How Strong My Love Is Is » de Solomon Burke et Sam Cooke“Good Times” et “Cry To Me” – ainsi qu’une chanson que le groupe avait écrite ensemble intitulée “The Under Assistant West Coast Promotion Man”.

Cette chanson a été créditée à Nanker Phelge, un pseudonyme que le groupe a utilisé pour les compositions du groupe. Dans son livre Rolling With The Stones, Bill Wyman, qui jouait de la basse et chantait les chœurs sur l’album, a déclaré que le nom inventé était un mélange de Nanker (un nom que le groupe a donné au guitariste d’expressions gurning Brian Jones parfois tiré) et le nom de famille d’un ancien colocataire (Jimmy Phelge). La chanson “Play With Fire”, qui mettait en vedette Phil Spector jouant de la guitare électrique basse et du clavecin de Jack Nitzsche, a également reçu le crédit du pseudonyme.

L’élément révolutionnaire de Out Of Our Heads, cependant, est venu avec trois chansons que les Stones ont écrites elles-mêmes et qui portaient le (mal orthographié) «Jagger; Timbre Richard” : “La dernière fois”, “L’araignée et la mouche” et “(I Can’t Get No) Satisfaction”. “The Last Time”, qui est devenu le deuxième hit des Stones dans le Top 10 en Amérique, était une joie époustouflante, et “The Spider And The Fly” était un régal sensuel. C’est cependant « Satisfaction » qui marqua un véritable tournant pour les Stones.

Sur “Satisfaction”, Jagger a trouvé le thème – l’insatisfaction pétulante – qui convenait le mieux au personnage qu’il avait développé, et Richards a créé la première de nombreuses lignes de guitare qui le verraient bientôt salué comme “The Human Riff”. L’hebdomadaire musical britannique Melody Maker a rapporté que Jagger avait dit à l’époque : « Nous avons coupé ‘Satisfaction’ à Los Angeles… Nous l’avons aimé, mais nous ne l’avons pas considéré comme un single. Nous n’étions pas très heureux du single, car nous n’y avions pas pensé de cette façon, mais maintenant, bien sûr, nous sommes heureux.

La chanson semblait capturer l’esprit de l’époque. Après être sorti en single en Amérique, il a frappé Quatre hauts‘ “Je ne peux pas m’aider (Sugar Pie Honey Bunch)” de la première place et est resté n ° 1 pendant un mois.

Ainsi qu’une version live de Bo Diddley‘s “Je vais bien”, qui avait figuré sur leur Vous avez LIVE si vous le voulez! L’EP, la version américaine de Out Of Our Heads, comprenait la chanson pop bluesy de deux minutes de Jagger-Richards « One More Try », qui présentait la batterie dynamique de Charlie Watts.

L’ensemble de l’album résumait le son d’un groupe s’amusant – un contraste avec la photo en noir et blanc de mauvaise humeur, prise par le grand photographe britannique David Bailey, qui figurait sur la couverture de l’album.

La version britannique de Out Of Our Heads

Lorsque Decca a sorti Out Of Our Heads au Royaume-Uni en septembre, The Stones était devenu une sensation mondiale – leur concert au Adelphi Theatre de Dublin plus tôt dans le mois avait été abandonné après 12 minutes parce que tant de jeunes fans fanatiques avaient pris d’assaut la scène. Avec Out Of Our Heads déjà sorti aux États-Unis, la sortie de l’album au Royaume-Uni était très attendue et il a rapidement atteint la deuxième place des charts.

Pour la version britannique, Decca a retenu six chansons de l’édition américaine (« Mercy, Mercy », « Hitch Hike », « That’s How Strong My Love Is », « Good Times », « Cry To Me » et « The Under Assistant West Coast Promotion Man ») et comprenait six nouvelles chansons des Stones qui apparaîtraient aux États-Unis sur des albums ultérieurs.

Parmi les chansons uniquement britanniques qui figuraient sur Out Of Our Heads, il y avait « She Said Yeah », qui avait été initialement publié par Larry Williams à la fin des années 50. C’était un choix populaire de reprise pour les groupes britanniques dans les années 60, avec The Animals enregistrant une version et Les Beatles étant aussi de grands fans de la chanson.

“Talkin’ About You” était une reprise d’un Chuck Berry frapper pour Records d’échecs, tandis que « Oh Baby (We Got A Good Thing Going) » a été écrit par la musicienne de blues américaine Barbara Lynn, et était déjà apparu aux États-Unis sur le troisième album américain du groupe, The Rolling Stones, Now! Les trois autres nouvelles chansons à figurer sur le Royaume-Uni Out Of Our Heads étaient toutes des originaux de Jagger-Richards : « Gotta Get Away », « Heart Of Stone » et « I’m Free ».

La pochette de l’album britannique

La couverture de l’album britannique était une photographie de Gered Mankowitz, 19 ans, qui a été choisi par le producteur/gérant des Stones, Andrew Loog Oldham, parce que David Bailey n’était pas disponible pour faire un cliché britannique sur mesure. La photographie en gros plan des Stones par Mankowitz a contribué à cimenter leur image au milieu des années 60.

“Mon travail avec les Stones était basé sur l’honnêteté, un désir de communiquer quelque chose sur les Stones en tant que personnes et de ne pas essayer de masquer leurs personnalités avec des embellissements techniques ou théâtraux”, a déclaré Mankowitz en 2015. “Je pense que c’est pourquoi Andrew Loog Oldham a aimé les photos et pourquoi le groupe était heureux de travailler avec moi pendant une si longue période, parce que je les ai photographiés tels qu’ils étaient.

Out Of Our Heads a été un succès retentissant des deux côtés de l’Atlantique et a ouvert la voie aux années 1966 Conséquences, un album plein de compositions originales de Jagger et Richards – qui étaient désormais devenus des auteurs-compositeurs assurés à part entière.

Achetez la version britannique de Out Of Our Heads en vinyle.