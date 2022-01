Les Rolling Stones commémorent le 60e anniversaire du groupe avec de nouveaux timbres britanniques

LES PIERRES QUI ROULENT sera honoré d’un ensemble de 12 timbres pour marquer le 60e anniversaire du groupe.

Plus tard ce mois-ci, courrier Royal émettra les timbres, dont huit comporteront des images de LES PIERRES QUI ROULENT‘ représentations les plus célèbres, dont 1969 à Hyde Park à Londres, un concert de 1995 à Rotterdam et un concert au 1976 Festival de Knebworth. Quatre autres timbres seront disponibles au format feuillet miniature, avec deux photos du groupe ensemble et deux de leurs affiches de tournée mondiale.

David Or, courrier RoyalLe directeur des affaires publiques et des politiques de , a déclaré : « Peu de groupes dans l’histoire du rock ont ​​réussi à se tailler une carrière aussi riche et expansive que celle de LES PIERRES QUI ROULENT. Ils ont créé certains des albums les plus emblématiques et inspirants de la musique moderne, avec des performances live révolutionnaires à la hauteur. »

« En 2005, LES PIERRES QUI ROULENT ont reçu la distinction du plus grand groupe de tournée de tous les temps au Prix ​​de la musique du monde« , a ajouté le communiqué de presse annonçant les timbres. « Ils ont vendu environ 250 millions de disques et au Royaume-Uni ont huit singles n ° 1 et 13 albums n ° 1. Leurs innombrables récompenses comprennent quatre Grammy, Trois MTV Music Awards et neuf Prix ​​NME. Ils ont été intronisés dans le Temple de la renommée du rock and roll en 1989.

« Depuis qu’ils ont commencé en tant que groupe », poursuit l’annonce, « leurs singles et albums ont produit une série de classiques du rock à feuilles persistantes, alimentés par certains des plus grands riffs de guitare jamais écrits ».

L’année dernière, LES PIERRES ont repris leur « Pas de filtre » tournée aux États-Unis, marquant la première fois qu’ils se produisent sans batteur fondateur Charlie Watts, décédé en août à l’âge de 80 ans.

LES PIERRES QUI ROULENT sont le quatrième groupe à être honoré dans une émission de timbres dédiée, après LES BEATLES en 2007, FLOYD ROSE en 2016, et REINE en 2020.

Les timbres, qui ont été créés en étroite collaboration avec LES PIERRES QUI ROULENT membres Monsieur Mick Jagger, Ronnie Wood et Keith Richards, sera en vente à partir du 20 janvier.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).