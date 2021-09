Les Rolling Stones couvrent Chi-Lites sur les “Troubles A’ Comin” nouvellement disponibles

Les pierres qui roulent aujourd’hui (30) publient les “Troubles A’ Comin” inédits comme un autre avant-goût de leurs prochaines éditions Tattoo You (40th Anniversary).

Le morceau inédit a été enregistré par le groupe à Paris en 1972 et souligne la profondeur de la capacité des Stones à interpréter un morceau soul (dans ce cas, un moins connu) et à se l’approprier. “Troubles A’ Comin” a été enregistré pour la première fois par les hitmakers de Chicago, les Chi-Lites, qui l’ont placé sur la face B de deux singles consécutifs du Top 10 R&B en 1971, “Are You My Woman (Tell Me So)” (la chanson qui Beyoncé a échantillonné son mégahit “Crazy In Love”) et “(Pour l’amour de Dieu) Donnez plus de pouvoir au peuple”.

Entre les mains des Stones, la chanson devient une séance d’entraînement à mi-rythme à la guitare, et leur version a fait ses débuts en direct la semaine dernière lorsqu’ils ont joué un spectacle privé au Gillette Stadium de Foxborough, MA, avant leur nouvelle étape du Pas de filtre tournée, qui a repris à Saint-Louis dimanche (26).

Après “Living In The Heart Of Love”, qui a été partagé le mois dernier et suivi de l’apparition de une nouvelle vidéo dédié à batteur décédé Charlie Watts, “Troubles A’ Comin” fournit un autre aperçu du matériel inédit qui sera disponible lorsque le 40e anniversaire Tattoo You débarque via Universal Music le 22 octobre.

Un total de neuf chansons et raretés nouvellement terminées figureront sur le disque Lost & Found qui fait partie du nouvel ensemble. La nouvelle version remasterisée de Tattoo You (40e anniversaire) contiendra l’album original de 11 titres, avec ses titres emblématiques tels que “Hang Fire”, “Waiting On A Friend” et l’indestructible “Start Me Up”.

Lost & Found sera inclus dans le coffret et les éditions CD et vinyle de luxe de la sortie multiformat. Les formats de luxe contiendront également les 26 pistes Still Life: Wembley Stadium 1982, capturées lors du spectacle des Stones à Londres en juin de la même année lors de la tournée Tattoo You.

Précommandez Tattoo You (édition 40e anniversaire), qui sortira le 22 octobre.