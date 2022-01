Les Rolling Stones figureront sur les timbres de Royal Mail pour le 60e anniversaire

Vous voudrez peut-être les collectionner ! (Photo : Royal Mail/PA Wire)

Royal Mail a annoncé une série spéciale de timbres pour célébrer les Rolling Stones.

Les 12 timbres seront un hommage au groupe, qui célèbre son 60e anniversaire cette année après sa formation à Londres en 1962.

Huit des timbres présenteront des images de certaines de leurs performances les plus célèbres au fil des ans, y compris des dates telles que le spectacle de Londres Hyde Park de 1969 qui s’est tenu le 5 juillet, deux jours seulement après la mort du membre fondateur Brian Jones.

Le festival en plein air gratuit, commercialisé sous le nom de The Stones In The Park, a vu les débuts en direct de son guitariste remplaçant, Mick Taylor, qui a ensuite été remplacé par Ronnie Wood.

D’autres représentations figureront sur les huit timbres, notamment celles de Rotterdam, aux Pays-Bas, en août 1995 et leur concert au Knebworth Festival en août 1976.

Quatre autres timbres seront disponibles sous forme de feuillet miniature et présenteront deux photos du groupe ensemble et deux de leurs affiches vintage de tournée mondiale.

Les Rolling Stones – Sir Mick Jagger, Ronnie Wood et Keith Richards – ont travaillé en étroite collaboration avec Royal Mail sur l’émission des timbres, qui mettent également en vedette le batteur Charlie Watts, décédé en août de l’année dernière.

Les rockers ne sont que le quatrième groupe de musique à figurer dans une émission de timbres dédiée, a déclaré Royal Mail, après les Beatles en 2007, Pink Floyd en 2016 et Queen en 2020.

David Gold, directeur des affaires publiques et des politiques de Royal Mail, a déclaré: « Peu de groupes dans l’histoire du rock ont ​​réussi à se tailler une carrière aussi riche et expansive que celle des Rolling Stones.

« Ils ont créé certains des albums les plus emblématiques et inspirants de la musique moderne, avec des performances live révolutionnaires à la hauteur. »

Les timbres seront mis en vente à partir du 20 janvier.

Les Rolling Stones sont l’un des groupes les plus populaires et les plus durables de l’ère du rock.

Ils ont été les pionniers du son graveleux et plus lourd qui est venu définir le hard rock, avec certains de leurs succès les plus célèbres, notamment (I Can’t Get No) Satisfaction, Paint It, Black et Gimme Shelter.

Au fil des ans, les ventes record du groupe estimées à 200 millions d’euros en font l’un des artistes musicaux les plus vendus de tous les temps.

Ils ont également remporté trois Grammys et un Grammy pour l’ensemble de leur carrière, et ont été intronisés au Rock and Roll Hall of Fame.

Ils sont toujours aussi forts puisque leur dernière sortie, Blue & Lonesome, est devenue leur 12e album numéro un au Royaume-Uni en 2016.

Après la mort de Watts en 2021 à l’âge de 80 ans, le groupe a continué comme un noyau de quatre musiciens, avec Darryl Jones jouant de la basse en tournée et sur la plupart des enregistrements en studio.

