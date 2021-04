Les Rolling Stones font vibrer le monde avec une “ âme non diminuée ”

Le catalogue d’albums live de les pierres qui roulent est plus grand que la plupart des groupes jamais amassés avec des sorties en studio. C’est une collection qui s’étend de 1966 à Got Live If You Want! À nos jours. Dans leur série «bootleg officielle», 2018 a présenté Voodoo Lounge Uncut, 2019 Bridges To Bremen and Bridges To Buenos Aires et 2020 Steel Wheels Live. Le 20 avril 1991, le groupe a fait le classement britannique avec ce qui était déjà leur cinquième set live, Flashpoint. Il commémorait l’une de leurs tournées les plus mémorables et les plus épiques.

Flashpoint a été enregistré dans les émissions qui, selon beaucoup, ont introduit l’ère moderne des Stones en tant que force vivante. C’était, en effet, une tournée tellement énorme qu’elle avait deux noms. Les jambes nord-américaines et japonaises de 1989 et début 1990 ont été nommées d’après l’album Steel Wheels. Les spectacles européens de la jungle urbaine de plus tard cette année-là avaient un décor complètement nouveau.

Ces tournées ont élevé la barre en termes de conception scénique et de valeurs de production spectaculaires, non seulement pour les Stones, mais pour tous les groupes aspirant à leur couronne de rock de stade. Ils ont joué pas moins de 115 spectacles, avec des dates réparties sur seulement six jours à moins d’un an. À la fin d’Urban Jungle, l’extravagance avait rapporté 115 millions de dollars.

Flashpoint a non seulement donné aux fans un enregistrement permanent de ces concerts, mais aussi deux nouveaux enregistrements en studio. La partie live a commencé, comme les spectacles, avec le mystique revigorant «Continental Drift», le passage percutant de l’album Steel Wheels.

Un camée Clapton et un hommage à James Brown

Cela a suivi le lever de rideau classique «Start Me Up». C’était le premier des nombreux produits de base d’un album qui comprenait également des versions live des morceaux de Steel Wheels «Sad Sad Sad», «Rock And A Hard Place» et «Can’t Be Seen». Eric Clapton a fait une apparition sur «Little Red Rooster». Les nouvelles chansons étaient «Highwire», sorti en single et mettant en vedette des paroles de Mick Jagger au franc-parler qu’il avait été poussé à écrire par les événements de la guerre du Golfe, et «Sex Drive», un clin d’œil distinct à son admiration de longue date pour James Brown.

L’album est entré dans le classement du Royaume-Uni à sa position de pointe de n ° 6, passant sept semaines dans le Top 75. Il a remporté l’or là-bas et aux États-Unis, en Allemagne et au Canada. La critique de Rolling Stone l’a résumé en observant que les Stones étaient «devenus ce qu’ils ont toujours aspiré à être – des rockers avec la persévérance des musiciens roots, des vétérans qui continuent à pratiquer leur art avec talent, verve et âme intacte.

