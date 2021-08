Les Rolling Stones honorent l’album ‘Tattoo You’ avec 9 chansons inédites – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Le légendaire groupe de rock britannique The Rolling Stones célèbre les 40 ans de la sortie de son album Tattoo You avec une collection de neuf chansons inédites. L’album de 1981 contient des tubes comme Start Me Up, Black Limousine et Worried About You.

Le lancement de Tattoo You intervient à un moment où le groupe fondé en 1962 était déjà consolidé. Après avoir connu du succès avec des albums tels que Beggars Banquet, Let it Bleed et Sticky Fingers, le groupe a présenté du matériel prouvant qu’il resterait toujours fidèle à la scène rock.

En plus d’être nominé pour un Grammy, Tattoo You était le dernier album des Rolling Stones à se classer n°1 dans les charts américains, il y est resté environ 10 semaines.

Pour commémorer son 40e anniversaire, l’album composé de 11 titres remasterisés sera disponible le 22 octobre. Il comprendra des chansons comme Hang Fire, Waiting on a friend et bien sûr le célèbre Start me up. Pour rendre cette célébration plus spéciale, les formats de luxe incluront également les albums Lost & Found: Rarities et Still Life: Wembley Stadium 1982.

The Lost & Found: Rarities est livré avec la version originale de Living in the Heart of Love de 1988, une version reggae de Start Me Up, une version de Drift Away de Dobie Gray et une autre de Shame, Shame, Shame, du musicien de Le blues de Jimmy Reed.