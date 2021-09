Les Rolling Stones jouent leur premier spectacle après la mort de Charlie Watts

LES PIERRES QUI ROULENT ont joué leur premier spectacle sans batteur de longue date Charlie Watts Lundi soir (20 septembre) lors d’une soirée privée animée par Patriots de la Nouvelle-Angleterre propriétaire Robert Kraft au Gillette Stadium de Foxboro, dans le Massachusetts.

Watts est décédé le mois dernier dans un hôpital de Londres, et le chanteur Mick Jagger est devenu ému de parler de son défunt compagnon de groupe alors qu’il se produisait devant une foule d’environ 300 personnes sur invitation seulement. Il a déclaré au public: “C’est le premier spectacle de notre tournée 2021, alors ça y est, c’est l’essai. Je dois dire, cependant, qu’à ce stade, c’est une nuit un peu poignante pour nous parce que c’est notre première tournée en 59 ans que nous avons fait sans notre belle Charlie Watts.

“Nous manquons tous Charlie tellement de. Il nous manque en tant que groupe, il nous manque en tant qu’amis, sur et en dehors de la scène”, a-t-il poursuivi. “Nous avons tellement de souvenirs de Charlie, et je suis sûr que certains d’entre vous qui nous ont déjà vus ont des souvenirs de Charlie également. Et j’espère que vous vous souviendrez de lui comme nous. Nous aimerions donc dédier ce spectacle à Charlie. Prenons un verre pour Charlie.”

“Mick Jagger avait des larmes visibles et sa voix s’est cassée lorsqu’il a consacré le concert privé et l’ensemble du prochain DES PIERRES tournée à la mémoire de leur défunt batteur Charlie Watts“, a déclaré un participant, qui a requis l’anonymat, au New York Post.

“Guitariste Keith Richards est venu et embrassé Mick alors qu’ils partageaient ce moment poignant”, a ajouté la source.

LES PIERRES QUI ROULENT a joué un set de 15 chansons qui s’est ouvert avec “Passons la nuit ensemble” et aussi inclus “Dés qui tombent”, “Sous mon pouce”, “Donnez-moi un abri”, “Demarre-moi”, “Tu me manques”, “Jumpin’ Jack Flash” avant de fermer avec “Homme de combat de rue” et “(Je ne peux pas obtenir de) satisfaction”.

LES PIERRES QUI ROULENT lancera leur tournée américaine à St. Louis le 26 septembre. Watts sur le trek sera son “grand ami” Steve Jordan. Jordan déjà joué avec Richard.

Wattsle publiciste a déclaré qu’il “est décédé paisiblement dans un hôpital de Londres [on August 24] entouré de sa famille.”

Charliela mort est survenue quelques semaines seulement après LES PIERRES QUI ROULENT a annoncé que Watts manquerait plusieurs dates de tournée aux États-Unis alors qu’il se remettait d’une procédure médicale non spécifiée.

Même si Watts n’était pas membre fondateur de LES PIERRES, il faisait partie du groupe depuis janvier 1963.

Il a lutté contre un cancer de la gorge en 2004, mais a obtenu le feu vert après avoir subi deux opérations.



